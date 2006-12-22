تسهیلات جدید بیمه درمان تکمیلی فرهنگیان اعلام شد

محمد حسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: در قرارداد جدید وزارت آموزش و پرورش و بیمه ایران در خصوص بیمه درمان تکمیلی فرهنگیان ، 20 میلیون ریال برای هر نفر در جراحی های تخصصی و 10 میلیون ریال برای جراحی های عمومی اختصاص یافت.

وی از پرداخت هزینه های درمانی بیماران صعب العلاج و پر هزینه ، مازاد بر تعهدات بیمه ای تا سقف 20 میلیون ریال خبر داد و اظهار داشت: 5 میلیون ریال نیز برای پرداخت هزینه های داروهای پیوندی و 2 میلیون ریال برای هزینه نازایی و ناباروری پیش بینی شده است.

معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش مازندران ، یکسان شدن بیمه افراد بالای 60 سال را از دیگر تسهیلات خواند و افزود: بیمه گر درمان تکمیلی فرهنگیان (بیمه ایران) دارای 11 شعبه و بیش از 47 مرکز درمانی در استان است.