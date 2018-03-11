قرآن و سنت بهترین الگوهای ما برای سبک زندگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر محمدسعید مهدوی کنی در در آئین اختتامیه نخستین جشنواره کتاب سال سبک زندگی که به همت دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: باور به اینکه حساب و کتابی در جهان است اعتقادی ارزش آفرین است و عملی را در پی دارد.

وی با اشاره به سبک زندگی اسلامی – ایرانی گفت: به زندگی اهل بیت نگاه کنید آنچه از رفتار مادر حضرت زهرا(ع) یعنی حضرت خدیجه می بینیم این است که هر چه سرمایه داشت برای گسترش اسلام در طبق اخلاص گذاشت. بعد از او دختر بزرگوارش به همه این خاندان زندگی شان شایسته مطالعه است.

وی گفت: خاندان پیامبر یک سبک زندگی را ارائه می کنند که محورهای مختلف دارد. یک اصل آن قناعت است. رأفت، گذشت، مهربانی و ... اصل های دیگر آن است.

مهدوی کنی افزود: اصولی در زندگی است که رفتار اجتماعی مبتنی بر توحید و معاد را شکل می دهد. رعایت این اصول به ارزشها باعث اعتقاد به محبت الهی و ترس از طرح مسائل در دادگاه عدل الهی خواهد شد.

وی با اشاره به قرآن به عنوان بهترین سرمشق بری انسانها و انتخاب سبک درست زندگی گفت: اگر آیات قرآن به درستی مورد مطالعه قرار گیرد الگوهای رفتاری که در آن موج می زند بسیار موثر خواهد بود.

رئیس دانشگاه امام صادق در خاتمه با اشاره به قرآن و خاندان عصمت و طهارت گفت: ما سرمایه های فوق العاده ای در این مسیر داریم که باید حتما از آنها برای رسیدن به جامعه مطلوب بهره برد.