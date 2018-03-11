به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش سوریه اعلام کرد که حلقه محاصره شهرک «دوما» (Douma) واقع در غوطه شرقی را کامل کرده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، ارتش سوریه پس از پیشرفت از شهرک «مسرابا» به سوی روستای «مدیرا» (در شرق غوطه) موفق به محاصره شهرک «دوما» شده است.

ارتش در این اقدام، موفق به تقسیم غوطه شرقی به دو نیمه شمالی و جنوبی شده و اکنون شهرک «دوما» را در نیمه شمالی به محاصره کامل خود درآورده است.

این در حالیست که خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) ساعاتی پیش اعلام کرده بود که نیروهای ارتش این کشور بیش از نیمی از مساحت تحت تصرف تکفیریها در غوطه شرقی را به کنترل خود درآورده اند.

بر اساس این گزارش، دیدبان حقوق بشر سوریه وابسته به معارضان، این خبر را تأیید کرده است.

طبق اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه نیروهای سوری در جریان تسلط بر بیش از نیمی از مساحت تحت تصرف تکفیریها در غوطه شرقی ۱۲۰ فرد مسلح را نیز از پای درآورده اند.

گفتنی است، ارتش سوریه از چندی پیش عملیات آزادسازی غوطه شرقی دمشق را آغاز کرده است.