به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه اظهار داشت: به طوری که در اخبار آمده بود فعالیتهای شما در جریان خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان بسیار چشمگیر بود و کاری جهادی انجام دادید و به سهم خودم از تلاشهای شما قدردانی میکنم.

وی در ادامه تاکید کرد: تجربه زلزله کرمانشاه برای کشور یک تجربه جدید شد که باید مسوولین این تجربه را حفظ کنند که اگر خدای نکرده مورد مشابهی پیش آمد خدمت‌رسانی مطلوبتر باشد.

آیت اله مکارم شیرازی بیان کرد: به همان اندازه که به بازسازی خانه ها اهمیت داده میشود باید مراکز فرهنگی و مذهبی نیز مدنظر باشد. مسائل مذهبی بهترین آرامش در ایام زلزله است و تسکین دهنده است که میتواند نقش موثری در آرام کردن مردم داشته باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: این روزها خبررسانی حرف اول را در برنامه های جامعه دارد. تجربیات و عملکرد شما باید در قالب کتاب یا کتابچه منتشر شود و به دست مردم برسد.

آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه جلب و جذب کمکهای مردمی تنها با اطلاع‌رسانی صحیح از عملکرد و اقدامات مسوولین میسر می‌شود، گفت: خوب است از این اقدامات اطلاع رسانی شود که دولت از قبل پیش بینی های لازم را داشته باشد. بناهای فرسوده در کل کشور یک بلای بالقوه است. دولت باید با برنامه ریزی زمان بندی شده این مسأله را حل کند.

وی ابراز امیدواری کرد؛ انشاءلله روزی می‌رسد که در کرمانشاه همه خانه ها آباد شده و اثری از زلزله نمانده است و مردم نیز این خدمات را از برکات نظام اسلامی میدانند.