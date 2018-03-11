به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون هندبال عصر امروز یکشنبه ۲۰ اسفندماه با حضور اعضای مجمع و به ریاست داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در محل این فدراسیون برگزار شد.

در این مجمع که محمدشروین اسبقیان مدیر دفتر مشترک فدراسیون ها و مسئول امور مجامع و شاهرخ شهنازی نماینده کمیته ملی المپیک نیز حضور داشتند.

در این مجمع علیرضا رحیمی فدراسیون هندبال گزارشی از عملکرد فدراسیون در سال جاری ارائه کرد. همینطور گزارش های مالی و تقویم عملیاتی فدراسیون در سال آینده نیز مورد بررسی قرار گرفت.

رحیمی در این مجمع اظهار کرد: ۹۵ درصد تقویم فدراسیون اجرا شده است و مشکلات مالی در اجرای برنامه های ما خللی ایجاد نکرد. در این مدت هر درخواستی از وزارت ورزش داشتیم انجام شد و مورد حمایت قرار گرفتیم. کمیته ملی المپیک نیز کمک زیادی به ما کرد. هندبال شاید از تنها فدراسیون هایی باشد که بودجه خود را از وزارت ورزش دریافت کرده است. همینطور ۸۰ درصد بودجه خود را از کمیته ملی المپیک دریافت کرده ایم.

وی افزود: مشکل بزرگ ما در آسیا مبلغ بالای بدهی هایمان بود اما تلاش شد تا مشکلات موجود را رفع کنیم. بنا نداریم که در مورد مشکلات و بدهی ها حرف بزنم. کرسی هایی در آسیا داشتیم که از دست داده بودیم و آنها را برگرداندیم.

رحیمی در خصوص ناکامی تیم ملی هندبال کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا نیز گفت: در انتخاب مربی، خودم اشتباه کردم. ما در این مسابقات بهترین تیم را داشتیم و نمی شود نتیجه تیم را توجیه کرد و به عربستان و کره که ضعیف ترین تیم ها را داشتند باختیم. ما با این تیم و لژیونرها باید بدون اردو نیز می بردیم.

در ادامه مجمع خزانه دار فدراسیون نیز گزارش مالی خود را ارائه کرد. همینطور داورزنی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان نیز به ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط رشته هندبال پرداخت.

در ادامه مجمع تقویم ورزشی سال ۹۷، گزارش حسابرس و خزانه دار به تایید روسای هیئت ها رسید.

در پایان این مجمع از هیات‌های اصفهان، فارس و خوزستان به عنوان هیات‌های برتر تجلیل شد.