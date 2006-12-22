انجام بیش از 70 هزار نقل و انتقال دانشجویی در دانشگاه آزاد / تعیین سرانه دانشجویی دانشگاه آزاد

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی صبح دیروز در سومین همایش معاونان دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب افزود: هدف از برپایی همایش معاونان دانشجویی واحدهای دانشگاه آزاد هم اندیشی معاونان دانشجویی و بررسی مسائل آموزشی و بیان راهبردها و سیاست های این مرکز عظیم آموزش عالی است.

وی اظهار داشت: تشکیل شورای اداری مناطق، اهتمام جدی در جهت ارتقاء، تفویض امتیاز صدور گواهینامه موقت به معاونت های دانشجویی و تفویض اختیار نقل و انتقالات دانشجویی از مهم ترین فعالیت های معاونت دانشجویی طی سال های اخیر بوده است.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد ادامه داد: صدور 210 هزار گواهینامه موقت، 170 هزار دانشنامه، 70 هزار ریز نمره، صدور 15 هزار رای کمیته انضباطی، برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری دو دوره کلاس های آموزش پیش از ازدواج برای مشاوران دفاتر مشاوره واحدها، کسب 25 مدال طلا، 20 نقره و 30 برنز در مسابقات مختلف ورزشی و صعود تیم سه نفره کوهنوردی به قله اورست از دیگر فعالیت های انجام شده در حوزه معاونت دانشجویی است.

رهنما خاطر نشان کرد: یکی از برنامه ریزی هایی که می تواند فعالیت های دانشجویی دانشگاه را سرعت بخشیده و موجب بالا رفتن کیفیت خدمات دانشجویی شود تعیین سرانه دانشجویی در چارچوب مقررات دانشگاه است.

به گزارش مهر، سومین همایش معاونان دانشجویی دانشگاه آزاد روز گذشته با حضور دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد، دکتر مظاهری معاون فرهنگی، دکتر رهنمای رودپشتی معاون دانشجویی، دکتر ترابی معاون پژوهشی و جمعی از معاونان دانشجویی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.