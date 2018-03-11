به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا «سیا» امروز یکشنبه در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرد که تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای مذاکره با کره شمالی تئاتر و اقدامی نمایش نیست.

رئیس سازمان سیا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «فاکس نیوز» در این خصوص گفت: رئیس جمهوری این کار را برای نمایش انجام نمی دهد.

«مایک پمپئو» ادامه داد: کره شمالی به آزمایشات موشکی و هسته ای خود ادامه می داد. رئیس جمهوری پویش فشارهای شدید را بر اقتصاد و رهبری پیونگ یانگ آغاز کرد و لذا فرصت کنونی به دست آمد که کیم جونگ اون آزمایش های هسته ایش را متوقف و سپس اعلام کند که آماده مذاکره است.

وی در پاسخ به سئوال مجری برنامه درباره امتیاز واشنگتن به پیونگ یانگ در این مذاکرات گفت: هیچ امتیازی نمی دهیم.