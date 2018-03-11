به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن سلامی بعدازظهر یکشنبه در نشستی با مدیران ایثارگر دستگاههای اجرایی سمنان به میزبانی بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس استان، ضمن اشاره به تدوین دایره المعارف دفاع مقدس، تأکید کرد: در تدوین این دائرهالمعارف دستگاههای اجرایی و فرهنگی متعددی ازجمله بنیاد شهید، موزه دفاع مقدس، ارشاد اسلامی، استانداری و ... متصدی هستند.
وی افزود: دائرهالمعارف دفاع مقدس استان سمنان باهدف نشر و ترویج ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس برای نسلهای آتیه ساز ایران اسلامی در حال تدوین است که برای تکمیل آن صدها ساعت زمان صرف خواهد شد تا بتوانیم شاهد جمعآوری مجموعهای درخور سه هزار شهید استان سمنان باشیم.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان در ادامه بهضرورت نشر دائرهالمعارف دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این دائرهالمعارف سندی برای مجاهدتهای سه هزار شهید و دهها ایثارگر، آزاده و جانباز دفاع مقدس است که برای حفظ انقلاب از جان خود گذشتند تا امروز امنیت و آرامش را به ایران اسلامی هدیه کنند لذا درصدد هستیم تا با جمعآوری و تدوین این اسناد انتقال مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان را تسهیل کنیم.
سلامی بابیان اینکه امروز وظیفهداریم فرهنگ ایثار و شهادت را زنده نگهداشته و به نسلهای آینده جامعه منتقل کنیم، گفت: یکی از مطالبات ستاد حفظ و نشر ارزشهای دفع مقدس، همکاری ایثارگران در خصوص جمعآوری آثار و اسناد و تنظیم دائرهالمعارف دفاع مقدس و همچنین همراهی سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی در استان سمنان است.
وی با تأکید بر اینکه یکی از اقداماتی که بنیاد برای تدوین دائرهالمعارف صورت داده، جمعآوری آثار و اسناد رزمندگان جنگ تحمیلی است، افزود: ثبت این اطلاعات در بانک اطلاعاتی دفاع مقدس استان سمنان نخستین گام برای تدوین دائرهالمعارف دفاع مقدس محسوب میشود.
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