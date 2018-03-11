کولاکوویچ: عادل غلامی بهترین تصمیم را گرفت/ آینده یک راز است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایگور کولاکوویچ درباره وضعیت عادل غلامی گفت: روز گذشته جلسهای باهم داشتیم و در مورد آینده تیم ملی صحبت کردیم، تصمیم بر این شد که غلامی در این دوره استراحت کند تا ببینیم شرایط در آینده چگونه خواهد شد.
سرمربی تیم ملی تصریح کرد: نمیخواهم درباره اتفاقی که سال گذشته در اردوی تیم ملی بوجود آمده صحبت کنم، زیرا در حال حاضر آن موضوع تمام شده است. غلامی بازیکن خوب و با شخصیتی است که به تیم ملی نیز خدمات قابل تحسینی ارائه کرده است و هنوز هم قابلیت حضور در جمع ملیپوشان را دارد، اما من باید جوانگرایی کنم و این موضوع به نفع آینده تیم ملی والیبال ایران خواهد بود.
وی با بیان اینکه به نظر من عادل غلامی بهترین تصمیم را گرفت، گفت: همکاری و ارتباط خوبی با عادل غلامی دارم و اگر روزی تیم ملی به او نیاز داشت، میتواند دوباره به تیم بازگردد. البته این موضوع بستگی به شرایط دارد، شاید مسابقات بعد، سال بعد و حتی شاید حضورش با مربی بعدی رقم بخورد و دقیقا معلوم نیست، زیرا آینده یک راز است.
سرمربی تیم ملی والیبال درباره زمان دعوت بازیکنان به اردوی آماده سازی گفت: تمرینات تیمهای ملی از ۱۴ فروردین آغاز میشود و بازیکنان زیادی را دعوت خواهیم کرد، زیرا باید دو تیم الف و ب داشته باشیم. البته در هفته نخست اردو، بازیکنانی که در مرحله نهایی لیگ برتر بازی کردند، دعوت نمیشوند.
وی با یادآوری مسابقات فشرده و طولانی لیگ ملتهای والیبال در سال ۲۰۱۸ گفت: بازیکنان در این رقابتها خسته میشوند و بنابراین باید بازیکنان آماده بیشتری را در اختیار داشته باشیم تا در مدت برگزاری مسابقات با جابجاییهای لازم از شدت خستگی آنان بکاهیم. بازیهای لیگ ملتهای والیبال پشتسر هم برگزار میشود و در هر هفته، در سه روز سه بازی متوالی خواهیم داشت و این موضوع خسته کننده است. بنابر این دو تیم ملی داریم و فرصت خوبی است که جوانان را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم تا در آیندهای نزدیک این بازیکنان پشتوانه لازم برای تیم ملی بزرگسالان باشند.
کولاکوویچ با بیان اینکه امسال فرصت و فضای مناسبی برای آماده سازی تیمهای ملی الف و ب داریم، گفت: شاید در هفته نخست اردو از بازیکنان مرحله نهایی لیگ برتر هم استفاده کنم، اما اگر این بازیکنان بخواهند استراحت کنند، مشکلی نیست زیرا تمرکز در هفته اول اردو بر روی بازیکنان جوان است.
وی ادامه داد: بعد از اردوی نخست یک سری از بازیکنان استراحت خواهند کرد و گروه دوم وارد اردو میشوند و در هر اردو نزدیک به ۲۸ بازیکن حضور خواهند داشت.
سرمربی تیم ملی درباره زمان اعلام فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیمهای ملی الف و ب گفت: اسامی را پس از پایان مرحله نهایی لیگ برتر اعلام خواهم کرد. باید به دو دلیل صبر کنیم تا مرحله نهایی لیگ به پایان برسد. نخست اینکه عملکرد بازیکنان در بازیهای دوم و احتمالی سوم مرحله نهایی نیز رصد شود و از سوی دیگر نمیخواهم با اعلام اسامی زودتر از موعد، تمرکز بازیکنان دو تیم بانک سرمایه و خاتم اردکان را به هم بزنم.
تیم ملی والیبال ایران در سال ۹۷ سه رویداد مهم لیگ ملتهای والیبال، قهرمانی مردان جهان و بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا را پیشرو دارد.
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