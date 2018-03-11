رئیس ستادکل ارتش ترکیه وارد قطر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ژنرال خلوصی آکار رئیس ستاد کل ارتش ترکیه به منظور انجام دیدار چند دیدار رسمی وارد دوحه پایتخت قطر شد.

بر اساس اعلام ستاد کل ارتش ترکیه، وی قرار است در جریان این سفر دیدارهائی را برخی از مقامات بلندپایه قطری داشته باشد.

این در حالیست که ترکیه پس از بروز بحران قطر، یک پایگاه نظامی در دوحه دایر کرده است.

لازم به ذکر است، از زمان بروز تنش هائی میان چند کشور عربی با قطر، دیدارها میان مقامات دوحه و آنکارا نیز افزایش داشته است.

گفتنی است، تنش بین قطر با ۴ کشور عربی به دنبال آن شدت گرفت که در ۵ ژوئن سال گذشته میلادی عربستان، بحرین، امارات و مصر روابط دیپلماتیک خود با دوحه را قطع و مسیرهای هوائی و دریائی و نیز مسیرهای تبادلات زمینی کشورهای متبوعشان را به روی قطر بستند.

به دنبال این رویدادها، کشورهایی مانند لیبی، یمن و مالدیو، سنگال نیز روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند.

کشورهای مذکور دوحه را به حمایت از تروریسم در منطقه متهم کرده اند؛ حال آنکه قطر تمام موارد طرح شده علیه خود را رد کرده است.