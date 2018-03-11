به گزارش خبرگزاری مهر، به‌دنبال اعلام خبر عیدی ۲۰۰هزارتومانی جمعیت هلال احمر به زلزله‌زدگان کرمانشاه موارد زیر جهت اعلام سازوکار اجرایی آن و رفع ابهامات به اطلاع می رسد:

مبلغ مذکور به حدود ۳۰هزار خانوار تعلق می‌گیرد که خانه‌های آنها در مناطق زلزله‌زده از سوی بنیاد مسکن از نوع تخریبی شناسایی شده است. جمعیت هلال احمر اقدامی برای شناسایی این خانوارها انجام نداده و مرجع اصلی، اطلاعات اعلامی از سوی بنیاد مسکن است که در طول چندماه گذشته با بررسی‌های میدانی در منطقه جمع آوری شده است. بدیهی است خانوارهایی که در زلزله آسیب ندیده‌اند مشمول این طرح قرار نمی‌گیرند.

بر اساس کد ملی سرپرستان خانوارهای اعلامی، شماره حساب آنها از سازمان هدفمندی یارانه‌اا دریافت شده و مبلغ مذکور از سوی جمعیت هلال احمر به حساب‌های آنها واریز خواهد شد. بنابراین نیازی به مراجعه فردی به جایی وجود ندارد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مبلغ مذکور تا پیش از پایان سال جاری واریز خواهد شد.

🔹این مبلغ صرفا برای زلزله‌زدگان کرمانشاه بوده و از محل منابع مشارکت‌های مردمی تامین شده است. بدیهی است چون مردم بر اساس فراخوان به زلزله‌زدگان کرمانشاه کمک کرده‌اند، این منابع را در جای دیگری نمی‌توان صرف کرد.

🔹 گفتنی است جمعیت هلال احمر در حال بررسی منابع اعتباری دیگر برای زلزله‌زدگان کرمان در سال جاری نیز می‌باشد که در صورت تامین اعتبار، به اطلاع هموطنان خواهد رسید