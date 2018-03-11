وجود برخی ناهنجاری های اجتماعی در جامعه شایسته فرهنگ اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر ، بعداز ظهر یکشنبه مراسم گرامیداشت روز زن و هفته مقام مادر به همت بانوان بسیجی پایگاه بسیج خواهران نسیبه تولمشهر و حوزه حضرت زینب (س) بخش تولمات شهرستان صومعه سرا در سالن همایش مدرسه توتونکاران مرجقل برگزار شد.

در این همایش که میزبان بیش از ۱۵۰ بانوی بخش تولمات بود برنامه هایی همانند مولودی خوانی ، اجرای مسابقه ، سرود برگزار شد.

مودت به اهل بیت سبب ارزش یافتن انسان

استاد حوزه و دانشگاه از قم در این مراسم ضمن تبریک روز زن و هفته گرامیداشت مقام مادر اظهار کرد: نیکی کردن به والدین انسان از خشم و غضب الهی دور می کند.

رقیه درویشی با بیان اینکه پیامبر گرامی اسلام سه چیز را به پیروان خود توصیه کرده بود، افزود: دادن مزد کارگر بعداز پایان کار ، امانتداری و احترام به پدرو مادر سه توصیه مهم پیامبرگرامی اسلام به مسلمانان بود.

وی در ادامه با تأکید بر مهرورزی و محبت نسبت به اهل بیت (ع) ، گفت: اهل بیت (ع) نیازی به مهر و مودت انسان ها نداشته بلکه این انسان ها هستند که با مهرورزی به اهل بیت دارای ارزش می شوند.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه افراد یک خانواده باید محبت خود نسبت به هم را اعلام کنند، تصریح کرد: بیان نکردن محبت نسبت به هم سبب بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و بزهکاری در سطح جامعه می شود.

لزوم حفظ حرمت اهل بیت (ع) در جامعه

وی با اشاره به اینکه فرد مسلمان باید به گونه ای عمل کند که رفتار و کرداش به اهل بیت و انبیاء الهی شبیه باشد، گفت: متاسفانه امروز با وجودی اینکه در یک کشور اسلامی زندگی می کنیم در انتخاب اسامی برای فرزندانمان از نام ائمه اطهار کمتر استفاده می شود.

درویشی نامگذاری صحیح برای فرزندان را یکی از نشانه ها مودت نسبت به اهل بیت (ع) برشمرد و ادامه داد: از نشانه های دیگر مودت این بوده که با شادی اهل بیت شاد و با غم اهل بیت غمگین باشیم.

وی همچنین با تأکید براینکه بی ادبی نسبت به ساحت مقدس اهل بدون جواب نمی ماند، اظهار کرد: باید تربیت خانواده ها به گونه ای باشد که حرمت اهل بیت (ع) را حفظ و در شکل و ظاهر نیز شبیه آنان باشیم.

به گفته استاد حوزه و دانشگاه برداشتن روسری توسط عده ای قلیل از بانوان دور از شأن یک کشور اسلامی و شیعه بوده و شایسته فرهنگ اسلامی نیست.