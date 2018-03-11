خانواده قربانیان در ایران/اجسادقابل شناسایی است/آغازعملیات انتقال

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: بعداز ظهر روز یکشنبه مورخ ۲۰ اسفندماه یک فروند هواپیمای جت تجاری از نوع چلنجر۶۰ ثبت کشور ترکیه به علامت ثبت TC- TRB که از فرودگاه شارجه در امارات متحده عربی عازم فرودگاه آتاتورک استانبول بود، در مسیر هوایی UT۴۳۰، از صحفه رادار محو و در رشته کوههای زاگرس حوالی شهرکرد سقوط کرد. این پرواز در ساعت ۱۶:۵۹ به وقت محلی وارد فضای کشور جمهوری اسلامی ایران شده و در حدود ساعت ۱۸:۰۹ به وقت محلی دچار سانحه شده است.

هواپیما با آتش در آسمان دیده‌شده و در ارتفاعات کوه هلن سقوط کرده است. گروه‌های امدادی هلال‌احمر از استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد به منطقه اعزام‌شده‌اند.

بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت بهره بردار ترک، این هواپیما دارای ۳ نفر خدمه پروازی و هشت مسافر بوده است. ملیت دو نفر از مسافرین اسپانیایی و بقیه سرنشینان تبعه کشور ترکیه است. گفته می‌شود هواپیما به دلیل احتراق موتور دچار سقوط شده است، اهالی روستا هواپیما را رؤیت کرده اند که در حال سقوط بوده است.

جزئیات اخبار مربوط به این حادثه را در زیر می‌خوانید.

۰۸:۵۰ حضور خانواده قربانیان هواپیمای ترکیه ای در شهرکرد

خانواده قربانیان حادثه سقوط هواپیمای ترکیه ای در شهرکرد حاضر شدند.

۰۸:۲۴ اجساد سرنشینان هواپیمای ترکیه ای قابل شناسایی هستند

رضا ظاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اجساد هواپیمای ترک قابل شناسایی هستند، اظهار داشت: ۱۰ جسد سرنشینان هواپیمای ترک توسط امدادگران کشف شده است که از این تعداد هشت جسد قابل شناسایی است.

وی بیان کرد: دو جسد به علت سوختگی شدید و شدت جراحات غیر قابل شناسایی است.

۰۸:۰۴خانواده قربانیان هواپیمای ترک به شهرکرد سفر می کنند/کشف جعبه سیاه

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: خانواده قربانیان هواپیمای ترک به همراه کارشناسان بررسی علل حادثه به شهرکرد سفر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی صبح دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه خانواده قربانیان هواپیمای ترک به شهرکرد سفر می کنند، اظهار داشت: خانواده قربانیان هواپیمای ترک به همراه کارشناسان بررسی علل حادثه به وسیله هواپیما وارد فرودگاه شهرکرد می شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر جعبه سیاه هوایپما کشف شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اجساد کشف شده توسط بالگرد به فرودگاه شهرکرد منتقل می شوند.

۰۷:۵۱ اعزام بالگرد از فرودگاه یاسوج به محل سقوط هواپیمای ترکیه ای

۰۷:۳۸ کشف ۱۰ جسد سرنشینان هواپیمای ترکیه ای

سید احمد مرتضوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف ۱۰ جسد هواپیمای ترک، اظهار داشت: با تلاش نیروهای امدادی چهارمحال و بختیاری تاکنون ۱۰ جسد سرنشینان این هواپیما در منطقه کوه هلن پیدا شده است.

وی تاکید کرد: نیروهای امدادی در حال جستجو برای تنها جسد باقی مانده از سرنشینان این هواپیما هستند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری بیان کرد: احتمال افتاد این سرنشین در کوهستان های اطراف محل حادثه وجود دارد.

۰۷:۰۴ تکاپوی امداد گران برای یافتن اجساد/ احتمال حضورنیروی امدادی ترکیه

تلاش نیروهای امدادی برای یافتن اجساد هواپیمای سقوط کرده ترک در منطقه دره عشق شهرستان کیار همچنان ادامه دارد. جزئیات گزارش را اینجا بخوانید.

۵:۳۴ حرکت گروه های امدادی برای انتقال اجساد

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری از آغاز حرکت گروه های امدادی برای انتقال اجساد هواپیمای ترک خبر داد.

۰۵:۱۲ آخرین تصاویر امداد رسانی شبانه به هواپیمای ترک در منطقه کوه هلن

ادامه تصاویر را اینجا ببینید.

۰۰:۵۶ اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشور

سازمان هواپیمایی کشوری با صدور اطلاعیه ای در خصوص سقوط هواپیمای جت شخصی ترکیه ای که در فضای ایران و در شهر کرد سقوط کرد توضیح داد: این پرواز در ساعت ۱۶:۵۹ به وقت محلی وارد فضای کشور جمهوری اسلامی ایران شده و در حدود ساعت ۱۸:۰۹ به وقت محلی دچار سانحه گردید.

در بخش دیگری از اطلاعیه آمده است : بر اساس مکالمات خلبان پرواز با مرکز کنترل فضای کشور خلبان به علت بروز مشکل فنی درخواست کاهش ارتفاع نموده که در حین کاهش ارتفاع در حدود ۳۲ هزار پایی ضمن افت شدید سرعت از صحفه رادار محو گردید.

همکاری دو سازمان هواپیمایی کشوری ایران و ترکیه در خصوص بررسی سانحه از دقایق اولیه آغاز و هماهنگی های لازم در خصوص جستجو و نجات توسط سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفته است.

در بخش پایانی این اطلاعیه اعلام شده؛ مسئولیت بررسی سانحه با توجه به مقررات بین المللی با سازمان هواپیمایی کشوری ایران می باشد و کشورهای ترکیه بعنوان محل ثبت هواپیما و کانادا به عنوان طراح و سازنده هواپیما می توانند درخواست همکاری در روند بررسی سانحه را مطابق کنوانسیون شیکاگو و ضمائم آن ارائه نمایند.

۰۰: ۰۰ انتقال اجساد از صبح دوشنبه آغاز می شود



معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: انتقال اجساد هواپیمای ترک از بامداد فردا دوشنبه آغاز می شود. امکان اعزام تمام نیروهای امدادی با وجود رودخانه و مناطق صعب العبور وسنگلاخی بودن منطقه در شب به محل سقوط هواپیما وجود ندارد.

۲۳:۳۰ کشف ۸ جسد توسط مردم محلی



معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: مردم بومی منطقه تاکنون ۸ تن از اجساد ۱۱ سرنشین هواپیمای ترکیه ای را پیدا کرده اند.

۲۳:۱۵ کشف ۵ جسد



فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری به خبرنگار مهر گفت: نیروهای انتظامی به لاشه هواپیما رسیدند و در محل مستقر شدند، تاکنون پنج پیکر از جان باختگان این حادثه پیدا شده است و جستجو برای یافتن بقیه سرنشینان این هواپیما ادامه دارد. مردم محلی نیز در محل حادثه حضور دارند.

۲۳:۱۰ اسامی مسافران



اسامی ۸ مسافر هواپیما اعلام شد : مینا باشاران، عایشه آند ، سینِم آکای ، لیانا هانانل، زینب جُشکون ، آصلی ایزمیرلی، جاسمین باروح، بورجو گون دُآار اورفالی

۲۲:۵۵ حضور ۶ اکیپ نیروی انتظامی در محل سقوط هواپیمای ترکیه ای

۲۲:۵۱ بالگرد فردا صبح به محل سقوط هواپیمای ترک اعزام می شود

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کیار گفت: بالگرد فردا صبح به محل سقوط هواپیمای ترک اعزام می شود. عنایت برخورداری ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۰ نیروی امدادی از ارگان های مختلف از جمله هلال اجمر، آتش نشانی، اورژانس و... در منطقه سقوط هواپیما حضور دارند.

۲۲:۴۵ توئیت رئیس جمعیت هلال احمر

۲۲:۳۰ لاشه هواپیما و اجساد پیدا شد/حضور نیروهای تخصصی

مرتضوی مدیرعامل هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری گفت: با پیدا شدن لاشه و اجساد، سناریو برای انتقال پیکرها و انجام عملیات با نیروهای تخصصی در حال برنامه ریزی است.

۲۲:۱۰ اسامی هشت مسافر هواپیمای ترکیه ای

برخی منابع رسانه ای اسامی هشت مسافر هواپیمای ترکیه ای سقوط کرده در چهارمحال و بختیاری را به این شرح اعلام کردند:مینا باشاران، زینب جُشکون، عایشه آند، بورجو گون دُآار اورفالی، آصلی ایزمیرلی، لیانا هانانل، جاسمین باروح و سینِم آکای.

Mina basaran

Zeynep coşkun

Ayşe And

Burcu gündoğar urfali

Asli izmirli

Liana Hananel

Jasmin baruh

Sinem akay

۲۱:۵۰ سخنگوی سازمان اورژانس کشور: نیروهای بومی به لاشه هواپیما ترکیه ای رسیدند

خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: نیروهای بومی به لاشه هواپیما ترکیه ای رسیدند. تمام اجساد سوخته اند. جسد یازده نفر مشخص نیست و برای تشخیص هویت به آزمایش دی ان ای نیاز است.

۲۱:۴۳ فرماندار شهرستان کیار: آتش لاشه هواپیمای ترک خاموش شده است

فرماندار شهرستان کیار از خاموش شدن آتش لاشه هواپیمای سقوط کرده ترک خبر داد. قدمعلی مردانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آتش لاشه هواپیمای ترک خاموش شده است.

۲۱:۳۸ قاسمی ازسقوط هواپیمای ترکیه ای در ایران ابراز تاسف کرد

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف عمیق از سقوط یک فروند هواپیمای ترکیه ای که در حال عبور از آسمان ایران دچار سانحه شد اعلام کرد که چندین گروه امدادی بلافاصله به منطقه عزیمت کرده و به رغم شرایط بسیار بد جوی در حال رسیدن به محل سقوط برای بررسی موضوع و امدادرسانی هستند.

۲۱:۳۶ فعالیت ۳۲ نیروی امدادی در محل سقوط هواپیمای ترک

فرماندار شهرستان کیار از فعالیت ۳۲ نیروی امداد رسانی در محل سقوط هواپیمای ترک خبر داد. قدمعلی مردانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار شش آمبولانس در دامنه کوه هلن، اظهار داشت: نیروی های امدادی هلال احمر و اورژانس به ارتفاعات محل سقوط هواپیما اعزام شده اند.

فرماندار شهرستان کیار بیان کرد: مسیر حرکت نیروهای امدادی برای امداد رسانی به هواپیمای ترکی صعب العبور و سنگلاخی است. جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.

۲۱:۱۱ شرایط نامساعد جوی در محل سقوط هواپیما تا فردا ادامه دارد

شاهرخ پارسا مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شرایط نامساعد جوی در محل سقوط هواپیمای ترکی تا فردا ادامه دارد، اظهار داشت: وقوع رعد و برق، وزش باد شدید و بارش رگباری باران در منطقه سقوط هواپیما پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: سامانه بارشی فردا صبح از منطقه دره عش و روستای دورک اناری خارج می شود.

۲۱:۰۷ دستور استاندار چهارمحال و بختیاری درخصوص آماده‌باش نیروهای امدادی

اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری به منظور رسیدگی ویژه و صدور دستورات لازم به سمت محل حادثه در حال حرکت است. وی همچنین به همه دستگاههای امدادی دستور داده است در اماده باش کامل باشند و تجهیزات و امکانات لازم برای امدادرسانی را به کار گیرند.

۲۱:۰۴ وضعیت قرمز ۵ تیم هلال احمر اصفهان

محسن مومنی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به اعلام حادثه سقوط جت شخصی در شهرکرد برای نیروهای امدادی هلال احمر استان اصفهان وضعیت قرمز اعلام شد، اظهار داشت: در ابتدای امر ۱۰ تیم امدادی و در حال حاضر نیز پنج تیم امدادی در حالت آماده باش هستند.

وی با بیان اینکه نزدیک‌ترین فاصله نیروهای امدادی استان اصفهان از دهاقان تا محل سقوط هواپیما ۱۴۰ کیلومتر است، تصریح کرد: این هواپیما در محلی مسطح سقوط کرده و چون منجر به آتش سوزی شده است به راحتی توسط اهالی منطقه پیدا شده است.

۲۰:۴۵ بارش شدید باران در منطقه سقوط هواپیمای ترکی/مشکل در امداد رسانی

بارش شدید باران وشرایط نامناسب جوی در منطقه سقوط هواپیمای ترکی عملیات امداد رسانی را با مشکل مواجه کرده است. یکی از محلی های روستای دورک اناری شهرستان کیار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گروه های مردمی از روستای دورک اناری به منطقه سقوط هواپیما حرکت کرده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر به علت صعب العبور بودن محل سقوط هواپیما امکان رسیدن به محل سقوط هواپیمای ترکی وجود ندارد و مردم نتوانسته اند تا محل سقوط هواپیما پیشروی کنند.

۲۰:۴۰ همه سرنشینان هواپیمای ترکیه جان باخته اند

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روزنامه حریت اعلام کرد: دو خلبان زن، یک خدمه پرواز و ۸ مسافر در حادثه سقوط هواپیما جان خود را از دست داده اند. آرش شیروانی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بروجن هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرنشینان هواپیمای ترکیه جان باخته اند، اظهار داشت: سرعت بالای هواپیمای جت و برخورد با کوه و آتش گرفتن موجب فوت سرنشینان هواپیما شده است.

وی ادامه داد: طی گزارش های اعلام شده این هواپیما دارای ۱۱ سرنشین بوده است.رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بروجن عنوان کرد: پنج تیم امداد و نجات از شهرستان بروجن به منطقه اعزام شده است.

وی بیان کرد: بارش باران و سنگلاخی بودن محل سقوط موجب کند شدن عملیات امداد رسانی شده است.

۲۰:۳۴ تشکیل ستاد مدیریت بحران در کیار/ ۳۲ کوهنورد در منطقه حضور دارند

رضا ظاهری معاون جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری در گفتگو با مهر اظهارداشت: گروه های امدادی با تجهیزات کامل در منطقه حضور دارند و سعی دارند از ارتفاعات صعود کنند. وی از تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرستان کیار و بسیج دستگاه های امدادی و تلاش برای رسیدن امدادگران به منطقه خبر داد.

وی بیان کرد: ۳۲ کوهنورد حرفه ای در منطقه حضور دارند و ۵۰ کوهنورد نیز در آماده باش هستند. ظاهری از حضور ۸ تیم در منطقه خبر داد.

۲۰:۲۵ سخنگوی اورژانس: افراد محلی تا حدود ۱۰ دقیقه دیگر به محل لاشه می‌رسند

مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس گفت: افراد محلی تا حدود ۱۰ دقیقه دیگر به محل لاشه هواپیما می‌رسند. آتش هواپیما در حال حاضر خاموش شده است.

۲۰:۲۰ مالک جت شخصی سقوط کرده در شهرکرد مشخص شد

مینا باشاران، دختر سرمایه گذار ترک که با دوستانش در سانحه سقوط هواپیما جان باخت

رسانه های ترکیه به نقل از وزارت حمل و نقل این کشور اعلام کردند که این هواپیما جت شخصی متعلق به هولدینگ باشاران بوده و از شارجه امارات متحده عربی به سمت استانبول در پرواز بوده است.

بنا به اعلام رسانه های ترکیه در این پرواز ۱۱ نفر شامل سه خدمه پروازی و هشت سرنشین دچار سانحه شده اند.

۲۰:۱۴ فیلم/ توضیحات رضا ظاهری معاون امداد چهارمحال و بختیاری در منطقه سقوط هواپیمای ترکیه‌ای



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۲۰:۱۱ محل سقوط هواپیمای ترکیه ای صعب العبور است

یکی از محلی های روستای دورک اناری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محل سقوط هواپیما ترکی در دره عشق شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری صعب العبور است. وی عنوان کرد: هواپیما به یک صخره در کوه هلن برخورد کرده است.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی تا فاصله یک کیلومتری هواپیما پیش رفته اند اما منطقه صعب العبور است. وی بیان کرد: هنوز لاشه در حال احتراق است و با چشم غیر مسلح قابل رویت است.

۲۰:۰۸ ۴ ساعت تا رسیدن به لاشه هواپیما/ بارش باران در منطقه آغاز شد

امداد گران هلال احمر به صورت پیاده در حال نزدیک شدن به لاشه هواپیما ترک هستند و بارش باران ادامه مسیر را مشکل کرده است. طبق اعلام امدادگرانی که در منطقه حضور دارند آثار حریق در اطراف منطقه سقوط هواپیما دیده می شود.

امداد گران به دلیل صعب العبور بودن مسیر در حال نزدیک شدن به لاشه هواپیما به صورت زمینی هستند و گفته می شود تا ۴ ساعت دیگر به محل حادثه می رسند.

بارش باران نیز در منطقه آغاز شده است و امداد رسانی را مشکل کرده است.

۱۹:۵۵ تصویری که برخی رسانه ها از خلبان هواپیما منتشر کردند

۱۹:۵۰ آمادگی برای اعزام نیرو و تجهیزات در حادثه سقوط هواپیمای ترکیه‌ای

مدیرکل مدیریت بحران لرستان از آمادگی ستاد بحران لرستان برای اعزام نیرو و تجهیزات به استان چهارمحال و بختیاری برای امدادرسانی حادثه سقوط هواپیمای ترکیه‌ای خبر داد.

رضا آریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به سقوط هواپیمای ترکیه‌ای در «دره عشق» شهرستان «کیار» استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری اعلام کردند که در حال حاضر نیازی به اعزام نیرو، تجهیزات و ... از سوی مدیریت بحران لرستان نیست.

۱۹:۵۰ نخستین تصویر ازسقوط هواپیمای ترکیه ای منتشر شد

۱۹:۵۰ ۷ تیم امدادی هلال احمر راهی محل سقوط هواپیما شد

رضا ظاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام هفت تیم امدادی هلال احمر به محل سقوط هواپیما، بیان کرد: محل سقوط هوپیما مشخص شده است. وی عنوان کرد: محل سقوط هواپیما در منطقه حفاظت شده هلن در دره عشق است.

معاون جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: محل سقوط هواپیما در روبروی آبشار دره عشق گزارش شده است.

۱۹:۴۸ گروه های امدادی در نزدیکی لاشه هواپیما هستند

قدمعلی مردانی فرماندار کیار در خصوص آخرین وضعیت امداد رسانی به هواپیمای سانحه دیده ترکیه ای گفت: هواپیما به کوه دارعنبس برخورد کرده است و مردم محلی هواپیما را در حال سقوط مشاهده کرده اند.

وی بیان کرد: نیروهای امدادی به نزدیکی محل سقوط رسیده اند اما هنوز به لاشه دسترسی نداریم و مشخص نیست سرنشینان هواپیما در چه وضعیتی هستند.

۱۹:۳۳ هواپیمای ترکیه ای در دره عشق شهرستان کیار سقوط کرده است

سید احمد مرتضوی مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هواپیمای ترکی در دره عشق شهرستان کیار سقوط کره است، اظهار داشت: نیروهای امدادی در حال اعزام به محل سقوط هواپیما هستند.

وی عنوان کرد: دره عشق یکی از مناطق مرتفع چهارمحال و بختیاری است که در شهرستان کیار واقع شده است.

۱۹:۲۱ اعزام شش آمبولانس اورژانس به محل سقوط هواپیمای ترکی

فرامز شاهین رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام شش آمبولانس اورژانس به محل سقوط هواپیمای ترکی، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۲ نیروی امدادی و تکنسین اورژانس به منطقه سقوط هواپیما اعزام شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: حادثه در دره عشق چهارمحال و بختیاری رخ داده است و هواپیما با کوه برخورد کرده است.

۱۹:۰۷ سخنگوی سازمان اورژانس: تیم‌های ارزیاب به محل سقوط هواپیمای ترکیه‌ای اعزام شدند

مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس گفت: دقایقی قبل یک فروند هواپیمای متعلق به ترکیه از شارجه به مقصد استانبول در نزدیکی شهر کرد سقوط کرد.

تیم های ارزیاب اورژانس کشور به محل اعزام شدند.

۱۹:۰۵ معاون سازمان هواپیمایی به مهر اعلام کرد: هواپیمای سقوط کرده درخواست فروداضطراری نکرد/سرنشینان کمتر از۱۰نفر

معاون عملیات هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمای کشوری گفت: هواپیمای ترکیه ای که در شهرکرد سقوط کرد از شارجه عازم استانبول بود.

مرتضی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سقوط هواپیمای جت اختصاصی در نزدیکی شهر کرد گفت: دقایقی پیش یک فروند هواپیما چلنجر ترکیه ای که از شارجه عازم استانبول بود در نزدیکی شهر کرد سقوط کرد.

وی افزود: این هواپیما یک جت شخصی بوده که کمتر از ۱۰ نفر سرنشین داشته است.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمای کشوری تاکید کرد: فرودگاه شهرکرد جزو فرودگاههایی است که رادار دارد ضمن اینکه این هواپیما پیش از خارج شدن از صفحه رادار درخواست فرود اضطراری نداده بود.

رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سقوط هواپیمای ترکیه ای گفت: یک هواپیمای جت شخصی از کشور ترکیه که از شارجه به استانبول در حال پرواز بود در خاک ایران از صفحه رادار خارج شده و در حوالی شهر کرد سقوط کرده است.