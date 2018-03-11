انجمن حماسه پژوهی پارس گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، یکشنبه شب با حضور استادان و فرهیختگان در سرای سخن مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان فارس مراسمی بدین مناسبت برگزار شد که عبدالرسول صادق پور، رییس انجمن با توجه به حضور دکتر جعفر موید شیرازی، کورش کمالی سروستانی و لیلا دودمان، رییس کمیسیون فرهنگی شورا شهر شیراز و کاووس حسن لی، محمدهادی فلاحی به لزوم تشکیل انجمن حماسه پژوهی پارس، گفت: حدود ۴ماه پیش با توجه به اینکه جایگاه استان فارس با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های آن در زمینه حماسه خالی است.

وی با توجه به اینکه سعدی دل بسته حماسه بوده اما حماسه سرایی نکرد جایگاه این انجمن را لازم دانست.

صادق پور در ادامه از ظرفیت های استان و اهداف انجمن حماسه پژوهی نام برد و افزود: بالا بودن ظرفیت پژوهش بر روی آثار حماسی به ویژه شاهنامه خوانی، کمک به ظرفیت های استان در حوزه گردشگری، توجه مردم فارس به آئین پهلوانی و زورخانه ای، علاقه شدید مردم خطه فارس به شاهنامه خوانی، تجزیه و تحلیل داستان های حماسه ملی ایران و هنرهایی که به نوعی با شاهنامه در ارتباط هستند مانند نقالی، پرده خوانی هنرهای زورخانه ای و... ضرورت شکل گیری انجمن را یادآوری می کند بنابر این با توجه به اهداف ترسیم شده ایجاد انجمن را دنبال کردیم.

وی در ادامه به اهداف انجمن حماسه پژوهی پارس پرداخت و گفت: آشنا کردن دانش آموزان با حماسه ملی با همکاری آموزش و پرورش، تالیف کتب آموزش شاهنامه با محتوای آموزش خواندن، آموزش داستان ها، معرفی شخصیت ها و...، برگزاری مسابقه های مختلف در سطح مدارس اصناف و گروه های علاقه مند، تعامل با همه سازمان ها و مراکز فرهنگی انجمن های ادبی و هنری به منظور هم افزایی در توسعه علمی و فرهنگی، برگزاری کارگاه های آموزشی نقد تخصصی و تجزیه و تحلیل داستان های حماسی با استفاده از اساتید برجسته استانی و کشوری و برگزاری همایش ها و جشنواره های علمی و آیینی و هنری در سطح استان و کشور از جمله هدف های این انجمن است.

وی در پایان ارکان انجمن را معرفی کرد و گفت: هیئت مدیره، مجمع، اعضا عادی، اعضا افتخاری، دبیران و مسئولان کار گروه های علمی، فرهنگی و هنری این انجمن را تشکیل می دهند.