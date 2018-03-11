فردوسی دادگستری و خردگرایی را گسترش داد

به گزارش خبرنگار مهر . دکتر کاووس حسن لی یکشنبه شب در سرای سخن مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس که میزبان آیین گشایش انجمن حماسه پژوهی پارس بود افزود: ما در فرهنگ خود شخصیت های بزرگی داریم که هریک برای خویش خورشیدی درخشان هستند از این رو ما نمی توانیم به سعدی و حافظ بپردازیم هرچند که شهرما متعلق به اینهاست.

این استاد ادبیات دانشگاه شیراز عنوان کرد: بدن فرهنگی ما مانند بدن فیزیکی نیازهایی دارد؛ بدن فرهنگی ما هم نیازمند توانمندی است زیرا هریک از عناصری که میتواند بدن را ماندگارکند، بدن فرهنگی ما اگر سعدی و حافظ را نداشته باشد دچار ضعف و کرختی می شود.

رئیس مرکز حافط شناسی در ادامه بیان کرد: مولانا در فرهنگ ما می تواند ما را از آسیب ها مصون بدارد. ما نمی توانیم در شیراز فقط سعدی و حافظ داشته باشیم و اندیشه خیامی نداشته باشیم یا به فردوسی نپردازیم در حالیکه او بی گمان شناسنامه ملی ماست؛ اگر شاهنامه نبود و نباشد حتما چیز بزرگی را از دست داده ایم.

حسن لی یادآور شد: فردوسی و خیام بخشی از نیازها ما را پاسخگو هستند از این رو باید برای ماندگار شدن آن مراحلی را طی کنیم.

این استاد ادبیات دانشگاه شیراز افزود: کالای گران بهایی مانند شاهنامه فردوسی را داریم و که با زیبایی و فریبنده می توانیم عرضه کنیم،؛ این برنامه ها و انجمن های بخشی از جامعه است که می تواند غنای فرهنگی را فراهم سازد.

وی ادامه داد: امروز فکر می کنم دست کم گامی است که با این انجمن با جدیت برداشته خواهد شد زیرا فردوسی دادگستری و خردگرایی را گسترش داده و امروز باید با وسایل جذاب هنری آنرا بگسترانیم و به دنیا صادر کنیم زیرا هنوز گوشهایم در دنیا شنیدن پیام های حماسی ماست.

رئیس مرکز حافظ شناسی یادآور شد: ادبیات ما یکی از گران بهاترین سرمایه های بشری است که می تواند ما را به دنیا عرضه کند؛ دور باد از ما زیستن در گذشته زیرا در گذشته بمانیم و صورت های امروز را در نیابیم.