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۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۰۴

معاون استاندار لرستان خبر داد؛

همایش سازمان‌های مردم‌نهاد لرستان اردیبهشت سال ۹۷ برگزار می‌شود

همایش سازمان‌های مردم‌نهاد لرستان اردیبهشت سال ۹۷ برگزار می‌شود

خرم‌آباد- معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از همایش سازمان‌های مردم‌نهاد این استان در اردیبهشت‌ماه سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله خجسته پور ظهر یکشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان بابیان اینکه طی ایام نوروز چهره شهر باید درشان مردم لرستان باشد، اظهار داشت: این ایام فرصت مناسبی برای تبلیغ برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد است.

وی با اشاره به اینکه جمع‌آوری معتادان توسط سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام خوبی است، افزود: سمن‌ها باید به سمت تخصصی شدن گام بردارند و یک سازمان مردم‌نهاد در یک حوزه تخصصی فعالیت کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تصریح کرد: برای ساماندهی و یکپارچگی سمن‌ها باید منتظر شیوه‌نامه وزارت کشور باشیم تا از این طریق نیز بتوان سمن‌های قبلی را تعیین تکلیف کرد.

خجسته پور از برگزاری همایش سمن‌ها در اردیبهشت سال ۹۷ خبر داد و بیان داشت: بحث صیانت از حقوق شهروندی یکی از راهکارهای مهم در جلوگیری از گرایش به آسیب‌های اجتماعی خصوصاً اعتیاد است.

وی یادآور شد: در راستای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی باید بتوان از تسهیلات شناور استان استفاده کنیم.

کد مطلب 4249312

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