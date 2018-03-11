۴.۵ میلیارد تومان کالای قاچاق در قائمشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدولی مرادی شامگاه یکشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران، با اشاره به رعایت حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت های انسانی، اظهار داشت: عملکرد نیروی انتظامی بایستی رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد و در همین راستا در سال جاری، قائم شهر در بحث عملکرد پلیس، با افزایش ۱۴ درصدی رضایتمندی مردم مواجه بوده است.

وی با تأکید بر تعامل دوسویه نیروی انتظامی با سایرادارات، گفت: مأموریت های پلیس با عملکرد سایر سازمان ها و ادرات ارتباط دارد از جمله شهرداری و دستگاه فضا که در بحث امنیت پایدار جامعه بسیار تأثیر بسزایی داشت.

فرمانده انتظامی قائم شهر، با بیان اینکه نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر اداره ای محسوب می شود، اظهار داشت: با بالا بردن توان، ورزیدگی و قدرت پلیس، سعی کردیم تمامی مأموریتها را، پلیس بدون حمل سلاح انجام دهد.

مرادی با اشاره به اجرای طرح های متعدد امنیتی و انتظامی در سطح شهر، بیان کرد: با اجرای این طرحها در سال جاری با کاهش ۶۰ درصدی سرقت مواجه بودیم.

وی با اشاره به تجمیع خطوط تلفن ۱۱۰ در سطح مازندران، تصریح کرد: در سال جاری هزارو۴۷۳ فقره سرقت در قائم شهر کشف شد که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی قائم شهر، آمار دستگیری نزاع و درگیری را صفر اعلام کرد و افزود: در بحث مواد مخدر ۱۳ درصد افزایش کشف داشتیم و در سال جاری ۱۱ باند مواد مخدر کشف و ۴۴۷ درصد افزایش دستگیری معتادان داشتیم.

مرادی در خصوص تمهیدات چهارشنبه آخر سال، اظهار داشت: با همکاری دادستانی اعلامیه ای صادر کردیم و همچنین با تهیه ۵ هزار سی دی و توزیع در بین خانواده ها و توریع اعلامیه هایی در بین اصناف عواقب و مخاطرات چهارشنبه آخر سال را به آحاد مختلف جامعه آگاه سازی کردیم.

وی از کشف ۶۰ هزارو۲۵۲ قطعه مواد محترقه در شهرستان قائم شهر خبر داد و افزود: هر صنفی که نسبت به فروش این اجناس اقدام کند پلمب خواهد شد.

فرمانده انتظامی قائم شهر در پایان، با اشاره به اهمیت آموزش مهارتهای زندگی و برگزاری جلسات مشاوره ای با افراد جامعه، عنوان کرد: در سال جاری یکهزارو۱۲۵ فقره پرونده اختلافات خانوادگی با ارجاع به مراکز مشاوره نیروی انتظامی منجر به سازش شد.