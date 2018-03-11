برخورد بد با دستفروشان پذیرفتنی نیست/اجرائیات پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول آزادی اظهار داشت: اکنون که ایام پایان سال و فصل خرید مردم است شاهد حضور انبوه دست فروشان در نقاط مختلف شهر هستیم که نیاز است با ارائه طرحی آنها را ساماندهی کرد.

وی ادامه داد: اداره اجراییات شهرداری کرمانشاه وظیفه دارد که ضمن ساماندهی دستفروشان در نقاط مختلف شهر، شرایطی را فراهم آورد که این اقشار ضعیف و کم درآمد شهر بتوانند در این روزهای پایانی سال به کسب درآمد حلال برای خانواده خود بپردازند.

رییس شورای اسلامی شهر کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون چندین مورد گزارش از برخورد بد برخی از پرسنل اجراییات با دستفروشان به ما رسیده، گفت: برخورد بد با دستفروشان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و درب اتاق مدیران اداره اجراییات نیز باید در این ایام کاملا باز بوده و پاسخگوی آنها باشند.

آزادی یادآور شد: اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه هر روز شاهد حضور دستفروشان بسیاری هستند که به دفتر آنها مراجعه کرده و از برخورد بد پرسنل اجراییات گلایه مند هستند و از آنجایی که در ایام تعطیلات نوروز ممکن است برخی از اعضای شورا در مسافرت باشند و نتوانند پاسخگوی این عزیزان باشند لذا ضرورت دارد که مدیران اداره اجراییات با تکریم ارباب رجوع، امور مربوط به آنها را به نحو احسن انجام دهند.

وی تاکید کرد: شهرداری باید در این ایام پایانی سال که میزان خرید مردم از بازار بیشتر است مکان هایی را به دستفروشان اختصاص دهد که این شهروندان ضعیف و کم درآمد شهر نیز بتوانند اندک درآمدی برای خانواده خود کسب کنند.

رییس شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت: همچنین نیاز است که ساعات کار اصناف نیز در این روزهای پایانی سال بیشتر شود تا مردم بتوانند با سهولت بیشتری به خرید عید خود از بازار بپردازند.