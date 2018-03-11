به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی شامگاه یکشنبه در آیین یادواره شهدای مشکیندشت و افتتاح مسجد جامع این شهر، ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه (س)، بابیان اینکه شناختن معرفت حضرت فاطمه (س) برای انسانهای عادی قابلفهم نیست مگر اینکه معصوم، رسول خدا و امیرالمؤمنین از این شخصیت بگویند تا بفهمیم که وی چه جایگاه بلندمرتبهای دارد، اظهار کرد: رسول خدا (ص) فرمودند که حضرت فاطمه (س) رابطه میان عالم ملکوت و دنیای مادی را میبینند که این نشان از کمالات ایشان است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز در ادامه بابیان اینکه تمام اجزای بهشت دارای کمال است، عنوان کرد: اگر بهشت بخواهد با تمامکمال خود در دنیا تجلی کند در صدیقه طاهره پدیدار میشود و این امر به لزوم زهرا شناسی در جامعه تأکید دارد. اگر بتوانیم از برکات وجودی صدیقه طاهره بهرهمند شویم، قطعاً در زنگی خود پیشرفت خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری بابیان اینکه مسجد برای هدایت و عبادت ساختهشده است، افزود: مسجد جایگاه عظیمی در نظام الهی دارد و برای زنده کردن نام و یاد خدا ساخته میشود.
آیتالله حسینی همدانی بابیان اینکه اگر مسجدی باهدفی بهجز یادآوری نام خدا و عبادت ساخته شود، مسجد ضرار است و باید آن را خراب کرد، تأکید کرد: در تاریخ اسلام مساجد زیادی برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان ساخته شد. دشمنان اسلام آن مساجد را باهدف نابود کردن و از بین بردن نام و یاد خدا و وحدت مسلمانان میساختند درصورتیکه یک مسجد واقعی باید مکان وحدت و همدلی مسلمانان باشد.
وی بابیان اینکه مسجد محور وحدت، رشد و ارتقاء سطح فرهنگی علمی، اخلاقی، فرهنگی و بصیرتی است، تأکید کرد: حالا مساجد باید بیش از گذشته مورداستفاده قرار گیرند چراکه در آنها از بهترین لوازم و امکانات استفادهشده است.
آیتالله حسینی همدانی بابیان اینکه هرگز خدای متعال راضی به استفاده دو ساعت در شبانهروز از مساجدی که برای آنها میلیاردها هزینه شده است، نیست، خاطرنشان کرد: باید مساجد را به قطب فرهنگی محلهها و مناطق شهری تبدیل کنیم برای استفاده تماموقت از آنها برنامهریزی کنیم.
وی با اشاره به اینکه برای ساخت مسجد جامع مشکیندشت تاکنون بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است، خاطرنشان کرد: مردم مشکیندشت بالغبر یک میلیارد تومان برای ساخت این مسجد کمک کردهاند که این نشان از توجه مردم به مسجد است که باید موردتقدیر و تکریم قرار گیرد.
امامجمعه کرج با تأکید بر لزوم کاهش میانگین سنی افرادی که برای عبادت به مسجد مراجعه میکنند، تصریح کرد: اگر در مساجد فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و غیره انجام شود، قطعاً شاهد علاقه بیشتر قشر جوان به مساجد خواهیم بود.
وی مسجدی را آباد اعلام کرد که دائماً فعال و در اختیار مردم باشد و در راستای رشد فرهنگ و اجتماع مردم گام بردارد و گفت: یکی از مصادیق غفلت در آمدن به مسجد است و این مهم نشان از لزوم فعالیتهای فرهنگی برای افزایش توجه مردم به مساجد در جامعه تأکید دارد.
نظر شما