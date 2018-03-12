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۲۱ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۲۴

معاون امداد و نجات هلال احمر چهارمحال و بختیاری:

اجساد سرنشینان هواپیمای ترکیه ای قابل شناسایی هستند

اجساد سرنشینان هواپیمای ترکیه ای قابل شناسایی هستند

شهرکرد- معاون امداد و نجات هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: اجساد سرنشینان هواپیمای ترکیه ای قابل شناسایی هستند.

رضا ظاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اجساد هواپیمای ترک قابل شناسایی هستند، اظهار داشت:  ۱۰ جسد سرنشینان هواپیمای ترک توسط امدادگران کشف شده است که از این تعداد هشت جسد قابل شناسایی است.

وی بیان کرد: دو جسد به علت سوختگی شدید و شدت جراحات غیر قابل شناسایی است.

معاون امداد و نجات هلال احمر چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تلاش برای یافتن تنها جسد باقی مانده از سرنشینان هواپیمای ترک در این منطقه ادامه دارد.

وی تاکید کرد:  ۴۰ نیروی امدادی تجهیز شده اند و در حال جستجو در کوه های اطراف محل وقوع حادثه هستند.

کد مطلب 4249463

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