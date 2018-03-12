اجرای سند راهبردی فعالیت های فرهنگی دانشگاه آزاد از سال آینده

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رونوشت اولیه سند راهبردی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد در نشست سراسری معاونان فرهنگی این دانشگاه ارائه شد.
وی افزود: در این نشست قرار شد معاونان فرهنگی پس از مطالعه این سند نظرات خود را تا پایان وقت اداری امسال به این معاونت ارئه کنند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: پس از اینکه نظرات درخصوص این سند دریافت شد، سند به صورت رسمی ابلاغ می شود.
کلانتری اظهار داشت: این سند از ابتدای سال ۹۷ اجرایی می شود و مبنای تمامی فعالیت های فرهنگی این دانشگاه قرار می گیرد.
وی گفت: این سند بامحوریت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه تدوین شده است.
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