اختصاص ١٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال معدنی در روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان در مراسم امضای توافقنامه همکاری در حوزه اشتغالزایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ١.٥ میلیارد دلار بودجه برای اشتغال مناطق روستایی در مجلس به تصویب رسیده است، گفت: با مدیریت وزارت کار و سازمان توسعه و نوسازی معادن، توافق نامه ای امضا خواهد سد که مسیر انجام کار مشخص خواهد شد. در این میان معادن کوچک که در مناطق روستایی و محروم قرار دارند وام تا سقف ١٥ میلیارد تومان وام دریافت خواهند کرد که با تضمین صندوق بیمه معدن واگذار می شود.

وی تصریح کرد: همکاری بین ایمیدرو و وزارت کار و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، کار به نحوی پیش خواهد رفت که از ١.٥ میلیارد دلار بودجه این بخش ١٢٠٠ میلیارد تومان در حوزه معدن خواهد بود و صندوق بیمه معدنی هم وارد کار خواهد شد.

به گفته کرباسیان، با تلاش بانکها، پیش بینی می شود که به توسعه معدن و فراوری مواد معدنی منجر شود.

عیسی منصوری، معاون اشتغالزایی وزیر تعاون نیز در این گفت: رویکرد وزارت کار در نحوه ورود در اقتصاد تغییر کرده است؛ به این معنا که رشد اقتصادی همراه با اشتغال و کاهش فقر مدنظر قرار گرفته است؛ بر این اساس اولویتهای اشتغال زایی مشخص شده که فراوری مواد معدنی نیز جزو این اولویت ها است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: حلقه های زنجیره ارزش مدنظر قرار گرفته که بر این اساس در ایمیدرو هم کار خوبی انجام شده است که به نوعی سیاست انتخابی است تا منابع جهت داده شود.

وی تصریح کرد: پهنه بندی ها و تحلیل های معدنی برای اشتغالزایی مشخص است در حالیکه برخی حوزه ها بدون اینکه اولویت کار مشخص شده باشد، فقط درخواست منابع مالی را دارند که آنرا بدون اولویت توزیع کنند. در این میان معادن کوچک در دستور کار قرار گرفته است.

منصوری گفت: صندوق های ضمانت ورود کرده اند تا زمان تخصیص منابع و ارزیابی ها کاهش یابد. براین اساس ضمانت سرمایه گذاری ها انجام می شود و مطمئن خواهیم بود اول به هدف می نشیند و ما هم نگران بازپرداخت منابع نیستیم.

وی ادامه داد: باید بین دستگاهی کار کرده و کار را به صورت برنامه ریزی شده و توافق شده پیش برد. این در حالی است که حتی در حوزه معادن نیز هر معدنی را هم در اولویت نداریم بلکه پهنه بندی ها باید مشخص باشد.

منصوری پیش بینی کرد که این توافق نامه ۳۰۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهد کرد و افزود: توسعه اشتغال روستایی ،توسعه اشتغال غیروابسته به منابع آبی است که خلق ارزش را در این حوزه دنبال خواهیم کرد.

کارمزد دو درصدی صندوق توسعه مواد معدنی برای وام اشتغالزایی

همچنین دهقانی نیا، مدیرعامل صندوق توسعه مواد معدنی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر کارمزد صندوق بیمه معدنی برای اختصاص وام اشتغالزایی روستایی گفت: کارمزد ما کمتر از دو درصد است و با ورود صندوق ملی توسعه مواد معدنی به پروسه اعطای وام اشتغال روستایی عملا میزانی از پروسه درنظرگرفته شده در آئین نامه اجرایی این وام تغییر یافت و صندوق بیمه فعالیت های معدنی، بخشی از کار را انجام می دهد.

دهقانی نیا افزود: تمامی درخواست های این بخش در صندوق ثبت شده و سازمان صنعت، معدن و تجارت مربوطه آن را به طور ابتدایی بررسی و سپس مستقیما به صندوق توسعه معدنی ارسال می کند. براین اساس در صندوق ارزیابی صورت می گیرد و به کارگروه ملی ارسال خواهد شد و تأییدیه را صندوق بابت ضمانت پرداخت اقساط وام صادر می کند.

بانک های عامل بیمه نامه صندوق را به عنوان وثیقه قابل قبول پذیرش می کنند و کار تعطیل می شود.