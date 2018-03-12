اقدام برای افزایش ارتفاع گنبد امام رضا (ع) در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان، محمد کاظم ملازم الحسینی مدیر عامل سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت امام رضا (ع) و هیئت همراه از پروژۀ ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین (ع) در کرمان بازدید کردند.

در حاشیۀ این بازدید ملازم الحسینی، هدف از این سفر و بازدید را تشریح کرد و ضمن تشکر از علی مهاجری رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کرمان برای فرصتی که مهیا شده، گفت: قصد ما از این سفر تبادل اطلاعات بین آستان قدس رضوی و ستاد بازسازی عتبات است که حسب دستور تولیت معظم آستان قدس رضوی قرار شده باب همکاری با این مجموعه به ‌ویژه در مسائل فنی گشوده شده و روز به روز افزایش یابد.

وی افزود: خیلی خوشحال شدیم که توفیق بازدید از پروژۀ ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین (ع) نصیبمان شد و به لحاظ مسائل فنی و خلاقیت، مایلیم از تجربیات برادران در این ستاد استفاده کنیم.

ملازم الحسینی ابراز داشت: پروژۀ ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین (ع) را به طور کامل مورد بازدید و بررسی قرار دادیم.

وی کار ساخت گنبد را کاری منحصر به فرد در جهان تشیّع دانست و گفت: لازمۀ ورود به این کار، داشتن عشق و علاقه است چرا که ممکن است به لحاظ اقتصادی اجرای این نوع کار مقرون به صرفه نباشد.

مدیرعامل سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت امام رضا (ع) افزود: دوستان به دلیل ارادتی که به ائمه معصومین (ع) دارند، به این کار دل سپرده‌ و سعی کرده‌اند همۀ موارد فنی را مورد نظر قرار دهند تا شرمندۀ ائمه (ع) نباشند.

وی تصریح کرد: با توجه به ساخت و سازهای اطراف حرم رضوی و افزایش ارتفاع بناها در حوالی حرم در مشهد، دغدغۀ دیده نشدن گنبد حرم مطهر امام رضا (ع) از فاصلۀ دورتر مطرح است و لذا تصمیم گرفتیم در صورت امکان ما نیز در مشهد نسبت به افزایش ارتفاع گنبد امام رضا (ع) اقدام کنیم.

ملازم الحسینی با بیان اینکه اخیراً متوجه شدیم چنین کارعظیمی در کرمان در حال انجام است، گفت: به اینجا آمدیم تا از نزدیک کار را ببینیم هر چند که کار در مراحل پایانی است، لیکن از لحاظ فنی و اجرایی پیش رفته و کاملا مشهود است.

وی تاکید کرد: کاری که اینجا با استفاده از تکنولوژی روی مس و آب‌کاری طلا در حال انجام است، کاری مفید با دقت بالا است؛ که انصافا جای تقدیر و تشکر دارد.

ملازم الحسینی یادآور شد: بحث بازسازی و مقاوم‌سازی حرم مطهر امام رضا (ع) از سال‌ها پیش شروع شده و دغدغه‌هایی که در امر بازسازی و مقاوم سازی حرم مطهر امام حسین (ع) مطرح بوده، در حرم رضوی هم ملموس است و ما در سر درب‌های صحن انقلاب، باب السلام و گوهرشاد کار را شروع کرده‌ایم و این جزء دستورکار جدی آستان قدس رضوی است.

ملازم الحسینی تصریح کرد: با سیاست‌های جدیدی که تولیت مشخص کردند، امیدواریم از تمایل مردم در زمینه نذورات و وقف عام بتوانیم در امر بازسازی و مقاوم سازی حرم رضوی استفاده کنیم.