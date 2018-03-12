به گزارش خبرگزاری مهر، گروه «کهن» که این روزها در اروپا به سر می‌برد تا تور کنسرت‌هایش در قاره سبز را برگزار کند، پنجشنبه ۲۴ اسفند در کنسرواتوار موتزارت به عنوان یکی از مشهورترین مراکز موسیقی اروپا در شهر سالزبورگ اجرای ویژه ای خواهد داشت.

اجرای گروه کهن در این برنامه شامل سه بخش است که در بخش نخست کامیار فانیان دوتارِ شرق خراسان می‌نوازد. در بخش دوم نیز دونوازی تنبور و دف با حضور فانیان و منصوری اجرا می‌شود و در بخش پایانی هم با حضور تمام اعضای گروه کُهن، قطعه‌هایی از آلبوم «خاموشیِ نزدیک» نواخته خواهد شد. «خاموشی نزدیک» آلبومی است که با اجرای گروه کُهن و با آهنگسازیِ کامیار فانیان منتشر شده است.

گروه کُهن روز ۱۶ اسفند در شهر گراتس – اتریش کنسرتشان را برگزار کردند و روزهای ۲۵ اسفند در گوتنبرگ (سوئد) و ۲۷ اسفند در کوپنهاگن(دانمارک) هم به صحنه می‌روند.

جاوید ابراهیم پور نوازنده نی، سجاد منصوری نوازنده تنبک، پارسا حسندخت خواننده و اشکان رهبر نوازنده شورانگیز اعضای گروه «کهن» به سرپرستی کامیار فانیان در این کنسرت ها را تشکیل می دهند. همچنین فرشاد حقیقی در شهرهای گوتنبرگ و کوپنهاگن به ترکیب گروه «کُهن» اضافه می‌شود تا در بخشی به نوازندگی تنبور بپردازد.