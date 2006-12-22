مجوز اکتشاف دو بلوک نفتی در دریای خزر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، با صدور مجوز از سوی شورای اقتصاد، مناقصه برای انجام عملیات اکتشاف و توسعه در این دو بلوک نفتی به زودی توسط وزارت نفت برگزار می شود.

در این دو بلوک نفتی باید مبلغ 476 میلیون دلار با نرخ بازگشت سرمایه 20 درصد از سوی شرکت ملی نفت ایران سرمایه گذاری شود و چنانچه در این قرارداد پیمانکار به میدان تجاری نرسد مبلغی به وی پرداخت نمی شود.

از آنجا که قراردادهای اکتشاف برای پیمانکاران اکتشاف به تنهایی فاقد صرفه اقتصادی است درنتیجه این قراردادها شامل اکتشاف و توسعه می شود به عبارتی دیگر پیمانکار در صورت رسیدن به یک میدان تجاری می تواند عملیات توسعه را نیز برعهده گیرد.

همچنین براساس این مجوز شورای اقتصاد، شرکت ملی نفت ایران در عملیات اکتشاف و توسعه خود باید از دکل نیمه شناور "ایران -البرز" استفاده کند.