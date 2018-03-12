بدون اغماض با تخلفات شوراهای اسلامی در کردستان برخورد خواهد شد

به گزارش خبرنگارمهر، امیر قادری امروز دوشنبه در نشست مشترک فرماندارن و بخشداران تابعه استان کردستان که در سالن شهدای دولت برگزارشد، با تاکید بر توجه ویژه به بحث بحران در سطح استان و شهرستان،گفت: اجرای طرح آمادگی برای مقابله با هر نوع حادثه ای به ویژه در ایام عید اهمیت بیشتری است و باید به طور جدی به آن پرداخته شود.

وی با بیان اینکه شهرداری های استان با کمبود منابع به دلیل کاهش ساخت و ساز مواجه هستند، عنوان کرد: تنها راه رفع این مشکل ورود بخش خصوصی است و باید تلاش کنیم تقویت شود.

وی حمایت فرمانداران از حضور بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمران شهری را الزامی خواند و افزود: مشکلات شهرداری ها روز به روز زیادتر می شود و مطالبات مردم هم با توجه به پیشرفت های انجام شده تغییر می کند بنابراین اداره شهر هم چون گذشته امکان پذیر نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: در حوزه شهرداری و عمران شهری سعی کردیم با هماهنگی فرمانداران مشکلات را حل کنیم.

قادری اضافه کرد: از آنجا که فرمانداران باید در جریان اتفاقاتی که در حوزه عمرانی و شهرداری ها می افتد،قرار گیرند به همین دلیل از آنها در جلسات کمیسیون ماده پنج در طول سال دعوت به عمل آوردیم.

وی با بیان اینکه پیگیری های برای اخذ مطالبات شهرداری ها از دستگاه های اجرایی انجاک شده است، گفت: ۸۰ درصد میزان مطالبات اعلام شده شهرداری ها از دستگاه های اجرایی صحت دارد و بایدپرداخت کنند.

وی بر وصول مطالبات شهرداری ها تاکید کرد و اظهارداشت: نهاد ودستگاه اجرایی که بدون پروانه اقدام به ساخت و ساز کندبدترین ظلم را نسبت به مردم کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه در راستای رفع مشکل مذکوز نیاز به کمک فرمانداران است، عنوان کرد: ارتباط بیشتر حوزه عمرانی فرمانداری ها با استان در ارتقای کیفیت پروژه ها و انجام سریع تر مداخلات بسیار موثر است.

قادری بر برخورد با شوراهای متخلف تاکید و بیان کرد: بدون اغماض تخلفاتی که در شوراهای اسلامی رخ می دهد باید در شورای حل اختلاف که به ریاست استاندار تشکیل می شود، برخورد خواهد شد و ابزار قانونی در این زمینه وجود دارد.