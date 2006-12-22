بحران لبنان باید از راه تفاهم همه جانبه داخلی حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسن خلیل در گفتگو با شبکه العالم اظهار داشت : می توان گفت که بحث و بررسی مفصل و جدی برای برون رفت از بحران کنونی لبنان در جریان است، اما هنوز بسیار زود است که درباره توافقی جامع سخن بگوییم.



خلیل افزود: برخی اصول و قواعد تشریح شده و در اختیار عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب قرار گرفته است که می تواند زیربنایی برای دستیابی به راه حلی باشد، اما این موضوع نیاز به موافقت طرف دیگر دارد.



وی اصطلاح مطرح شده در محافل سیاسی لبنان موسوم به وزیر کلیدی را رد کرد و گفت : یک سری قواعد و اصول قانونی وجود دارد که باید محترم شمرده شود و هر وزیری در کشور خود حقوق و اختیارات معینی در قانون اساسی دارد که باید از آن حمایت کرد.



نماینده جنبش امل درباره آنچه از آن به عنوان گره دادگاه بین المللی نام برده می شود،گفت : گرهی درقبال دادگاه بین المللی از سوی مخالفان وجود ندارد، بلکه پیچیدگی مواضع درقبال این امر ناشی از سوء برخورد نیروهای اکثریت با مسئله دادگاه است، زیرا آنها برای تصویب تشکیل دادگاه بین المللی به تنهایی و به گونه ای که تشکیل این دادگاه طرح یک گروه از لبنانی ها است، تلاش کردند.



علی حسن خلیل با بیان اینکه موافقت با تشکیل دادگاه بین المللی باید براساس اصول قانون اساسی و اجماع لبنانی ها باشد، تاکید کرد که طیف ها مخالف دولت با مسئله دادگاه بین المللی به صورت بسیار مثبتی برخورد کردند تا در وهله اول تشکیل دادگاه منسجم با منافع ملی و شرایط تحقق عدالت درباره جنایت ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان باشد.



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