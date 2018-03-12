۹۵درصد تعهد اقتصاد مقاومتی در سامانه نوین آبیاری در قزوین محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز دوشنبه در جلسه ستاد آبیاری نوین که با حضور منوچهر حبیبی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران در سالن جلسات مدیریت حوزه این سازمان برگزار شد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و زراعی استان با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد به سامانه نوین آبیاری تجهیز شده است.

وی افزود: همچنین ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار سامانه نوین نیز پایان سال جاری اجرا و به پایان خواهد رسید.

خمسه یاد آور شد : در اجرا مصوبه دولت ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان نیز با پیشرفت فیزیکی ۱۶ تا ۶۵ درصد در دست اجرا است.

وی بیان کرد: در صورت تامین اعتبار و مشارکت بهره برداران بخش تا پایان نیمه اول سال آینده دوازده هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی استان به زیر پوشش این سیستم ها خواهد رفت.

خمسه مهمترین مشکل برای اجرای طرح سامانه نوین آبیاری در استان را ؛ عدم پرداخت خودیاری توسط بهره برداران ذکر کرد که باعث کندی اجرای طرح شده است.

وی تاکید کرد : تمام سعی و تلاش جهاد کشاورزی این است که طرح های نیمه تمام آبیاری پایان یابد.