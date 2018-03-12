طرح ملی تولید کربن فعال از قیر طبیعی برای نخستین بار در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه، علی دارایی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد معادن قیر طبیعی کشور در استان کرمانشاه متمرکز شده است، افزود: قیر یک ماده هیدرو کربوری بوده و می توان بسیاری از محصولات کربنی ارزشمند را از آن تولید کرد.

وی ادامه داد: با توجه به این ثروت خدادادی در استان کرمانشاه، گروه پژوهشی شیمی سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه از سال ۱۳۸۴ بخشی از فعالیت های خود را در خصوص فرآوری قیر طبیعی متمرکز کرده که نتیجه آن انجام چندین طرح آزمایشگاهی نیمه صنعتی، ثبت چندین اختراع و چاپ مقالات در کنفرانس های بین المللی بوده است.

دارایی در ادامه با بیان اینکه یکی از محورهای شبکه برنامه این گروه در سال های(۹۵-۹۲) در خصوص تولید فرآورده های صنعتی از قیر طبیعی بود، نتایج بدست آمده از آن تصویب طرح ملی تولید کربن فعال از قیر طبیعی با ظرفیت ۱۰۰ تن در سال با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی و عقد قرارداد پژوهشی با سازمان انرژی اتمی ایران جهت تولید گرافیت از دیگر نتایج این شبکه است.

وی افزود: با توجه به نتایج بدست آمده و پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی کشور زمینه فعالیت شبکه برنامه آینده گروه شیمی در سال های (۹۷-۱۴۰۰) بصورت تخصصی در خصوص فرآورده های صنعتی از قیر طبیعی متمرکز شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مصرف کربن فعال در کشور ۱۴۰۰ تن در سال است که فقط ۲۰۰ تن از این مقدار تولید داخل کشور است و بقیه از طریق واردات از کشور های سوئد، هلند، ژاپن، آلمان و چین تامین می شود.

مدیر گروه پژوهشی شیمی سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه با اشاره به اینکه کربن فعال یک سری از مواد جذب کننده سطحی با جنسی ذغالی و جنسی کریستالی است که در ساختار داخلی آن روزنه های زیادی وجود دارد و در هیچ حلال شناخته شده ای حل نمی شود، گفت: برجسته ترین مشخصه کربن فعال حذف انتخابی آلاینده هاست.

وی در پایان تصریح کرد: ذغال فعال شده کاربرد بسیار فراوانی در فرآیند های جذب از فاز مایع و یا فاز گاز دارد که می توان به مصارف آن در پالایشگاه های نفت، گاز و پتروشیمی، آب و پساب، استخراج فلزات با ارزش صنایع دفاعی، دارویی و بهداشتی، شیمیایی، رنگ و رزین نساجی و باف حلال ها و مواد شیمیایی اشاره کرد.