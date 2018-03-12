والدین رفتار فرزندانشان را در چهارشنبه سوری مدیریت کنند

حسین ناظمیان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری مستلزم ارتقای فرهنگ ایمنی است، اظهار کرد: خانواده‌ها کودکان خود را از خطرات آتش‌بازی در چهارشنبه آخر سال آگاه کنند.

وی با تاکید بر تعدیل هیجان و مدیریت رفتار فرزندان توسط والدین گفت: چهارشنبه‌سوری، سطحی از هیجان را در بیشتر کودکان و نوجوانان ایجاد می‌کند که برای آنها خوشایند و لذت بخش است و به همین دلیل والدین معمولا به سختی می‌توانند فرزندان را به کلی از این تجربه هیجانی بازدارند اما می‌توانند هیجان آنها را تعدیل و رفتارشان را مدیریت کنند و شرایطی فراهم کنند که چهارشنبه سوری برای آنها امن‌تر شود.

وی با اشاره به نقش آموزش در کاهش حوادث چهارشنبه سوری گفت می‌توان با اطلاع رسانی از خطرهای چهارشنبه سوری و شیوه مقابله با این خطرها احتمال بروز حوادث تلخ را در آخرین ماه سال کاهش داد.

معاون بهداشتی سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر به راه‌های امن‌سازی چهارشنبه سوری اشاره کرد و گفت : یکی از راه‌های امن‌سازی چهارشنبه سوری، این است که خطرهای بالقوه این ایام را به خوبی برای فرزندان توضیح داد و قوانین و چارچوب‌های تربیتی‌ را به آنان یادآوری کرد.

ناظمیان‌پور ادامه داد: اگر کودک همکاری کرد، باید به او پاداش داد اما اگر او را منع کردیم و نپذیرفت، باید برایش شرط بگذاریم و بهترین شرط این است که والدین کنار او حضور داشته باشند و بر رفتارهایش نظارت کنند تا خطری تهدیدش نکند ویا اگر به هر دلیلی چنین امکانی فراهم نبود باید حداقل یک فرد بالغ مورد اعتماد کودک‌ را همراهی کند.

وی با اشاره به نقش والدین در پیشگیری از حوادث چهارشنبه‌سوری گفت: والدین می‌توانند کودکان و نوجوانان خود را با خطرهای آتش بازی آشنا کنند و به آنها بفهمانند که در مقابل مواد محترقه و منفجره، چقدر آسیب‌پذیرند و هرگز فرزندان را با توسل به زور و اجبار سعی در انجام کاری نکنند.

وی اضافه کرد: بیان برخی از تجربیات ناگوار گذشته می‌تواند سودمند باشد و بچه‌ها را هوشیارتر کند این هشدارها حتی اگر تکراری باشند، خالی از فایده نیستند و والدین می‌توانند با توجه به توصیه‌های ایمنی و به کار بستن آنها احتمال بروز حوادث تلخ چهارشنبه سوری را کاهش دهند.

ناظمیان‌پور شایع‌ترین حادثه‌ای که معمولا در چهارشنبه آخر سال رخ می‌دهد را سوختگی درجه یک یا سطحی اعلام کرد و گفت: سوختگی‌های درجه دو یا شدید و درجه سه نیز در حوادث چهارشنبه‌سوری، زیاد دیده می‌شوند.

این مقام مسئول در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر یکی دیگر از حوادث چهارشنبه سوری اشاره کرد و گفت: ترس ناشی از صدای انفجار، یکی از مشکلات رایج چهارشنبه سوری است که گاهی می‌تواند با تظاهراتی مانند از حال رفتن یا احساس درد در بخشی از بدن، به ویژه قفسه سینه، همراه باشد. این ترس معمولا در کودکان، سالمندان و زنان باردار با عواقب جدی‌تری همراه است.

وی افزود: افرادی که به بیماری‌های قلبی مبتلا هستند، گاهی ممکن است در اثر شوک ناشی از شنیدن این قبیل صداهای غیر منتظره، دچار حمله قلبی شوند.

وی اظهار داشت: در صورت بروز هر گونه مشکل سریع به اورژانس اطلاع رسانی شود تا در محل حادثه حضور داشته باشند و اقدامات مورد نیاز را انجام دهند.