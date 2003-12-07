تشكلها و احزاب سياسي در بيانيه هاي مختلف ياد و خاطره شهداي دانشجو را گرامي داشتند

به گزارش خبرگزاري مهر در بيانيه كميته‌ دانشجويي حزب مشاركت ايران اسلامي آمده است : 16 آذر يادآور روزي است كه نور را به مسلخ ظلمت كشيدند، نوري كه در عين شرحه شرحه شدن هنوز هم روشنگر راه آينده است و نظرات خون مترشح از آن هر روز جلوه تازه ‌اي از ظلمت را مي‌نماياند.

در اين بيانيه با اشاره به اينكه از آن روز سال‌ها مي‌گذرد و هر سال به بهانه‌ آن دانشجو و منزلت آن را گرامي مي‌دارند آمده است: امسال برخلاف سال‌ هاي پيش صحنه‌ سياسي و دانشجويي كشور فضايي جديد را تجربه مي‌كند، فضايي كه مختصات و مشخصات آن عليرغم غبار گرفتگي يادآور تكرار ناميمون تاريخ در شكلي ديگر است.

كميته دانشجويي حزب مشاركت ايران اسلامي در بيانيه خود آورده است كه با اين اوصاف آيا انفعال و خزيدن در كنج انزواي فلسفي مي‌تواند ما را به سر منزل مقصود برساند، پاسخ هر چه باشد نمي‌تواند اين انفعال را تاييد كند. تاريخ معاصر نيز نشان مي‌دهد كه هيچگاه كناره ‌جويي و عدم مشاركت نتوانسته است مطالبات بلند پروازانه‌ نخبگان و مردم را پوشش دهد و نتيجه اين قهر چيزي جز شكل ‌گيري استبداد و سلطه‌ استكبار نخواهد بود.

اين كميته اعتقاد دارد كه پايبندي به اهداف اصلاحي با تمام انتقادات وارده هنوز هم به عنوان يك گفتمان جدي و عملياتي مي‌تواند پاسخگوي مطالبات به حق مردم و نخبگان باشد.

در اين راستا بخش دانشجويي جمعيت موتلفه اسلامي نيز در بيانيه جداگانه اي ضمن گراميداشت روز 16 آذر آورده است كه روز مبارزه دانشجويان عليه آمريكاي جنايتكار را در حالي گرامي ميداريم كه از يكسو منطقه خاورميانه عرصه يكه تازي رژيم مستكبر آمريكاست و تاثير اين تحركات بر كشورمان نيز بر كسي پوشيده نيست.

اين بيانيه مي افزايد: از سوي ديگر ايران اسلامي به استقبال انتخابات مي رود كه در شرايط حساس و سرنوشت ساز برگزار مي شود و اينها ضرورت هوشياري و بصيرت جوانان و دانشجويان فرهيخته را عيان مي سازد.

بخش دانشجويي جمعيت موتلفه در اين بيانيه از دانشجويان خواست: پيگيري و تلاش براي شكوفايي و رشد و تعالي علمي، تقويت آرمانخواهي، تحقق عدالت درعرصه هاي مختلف اعم از اجتماعي، اقتصادي و سياسي را دغدغه اصلي خود قرار دهند.

در اين بيانيه همچنين آمده است كه تمام نهادها و سازمانها در سال نهضت خدمت رساني به مردم بدون پرداختن به شعار و رياكاري با هدف كسب رضايت مردم براي اصلاح و آباداني ايران به مردم خدمت كنند.

بخش دانشجويي جمعيت موتلفه اسلامي در پايان ملت ايران را به حضور گسترده در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي دعوت كرده است.