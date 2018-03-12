حواشی مانع پیشرفت رشته ووشو در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی ظهر امروز در مجمع انتخابات هیات ووشو استان کردستان که در محل اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برگزار شد، گفت: ورزش کردستان از هر لحاظ پیشرفت خوبی داشت اما در ووشو به اهداف خود نرسیده ایم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: بازیکنانی زیادی از کردستان در سطح کشور وجود دارد و امید است فردی که از سوی مجمع انتخاب می شود هیات را ساماندهی کند.

وی افزود: نباید هیات به حاشیه های ورود کند که باعث افت ووشو شود.

جولایی گفت: کسانی که می خواهند به هیات کمک کنند باید به دور از تنش و حاشیه، کار و دست به دست هم دهند تا هیات استان را جلو ببرند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار کرد: هیات ووشو از هیات کونگ فو دست کمی ندارد اما به دلیل وجود حاشیه هایی که در هیات میان افراد وجود دارد نمی تواند پیشرفت کند.

وی افزود: در سال جاری ۳۵ میزبانی رویداد های ورزشی در استان کردستان برگزار شد که متاسفانه ووشو در آن وجود نداشت اما اکنون با حضور رئیس فدراسیون تقاضا می کنیم که در سال ۹۷ میزبانی مسابقات ووشو به کردستان واگذار شود.

گفتنی است، در این مجمع فرزاد زارعی با کسب ۱۲ رای به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیات ووشو استان کردستان انتخاب شد.