مسئولان رفع مشکلات مردم را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی ظهر دوشنبه در آخرین جلسه شورای اداری سال جاری با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور در سالن شهید مرتضوی استاداری اظهار داشت: یکی از بحث های خوبی که در استان کرمان به خوبی در حال اجر است کار، تلاش و خدمت به مردم است و این مساله در مدت کمی که در کرمان حضور دارم کاملا مشهود است.

وی افزود: دوران مسئولیت کوتاه و زودگذر است و باید در این دوران با مردم با خوش رویی رفتار و مشکلات را حل کنید.

حجت الاسلام علیدادی با اشاره به اینکه مدیران جامعه اسلامی باید با خدا و خداترس باشند و تا حد ممکن به خدا نزدیک شوند، عنوان کرد: هر اندازه که از خدا فاصله بگیریم و منش و رفتار خود را در برابر مردم تغییر دهیم به آتش جهنم نزدیک تر می شویم.