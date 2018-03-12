طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ادامه مسیر انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی دستجردی ظهر دوشنبه در یادواره امیران، سرداران و ۷۳۴ شهید دفاع مقدس شهرستان قوچان اظهار کرد: متاسفانه وضعیت کارخانه های قوچان مناسب نبوده و به دلیل این که پنجاه درصد آنها مربوط به بخش خصوصی است نیاز داریم که حمایت ویژه ای از آنها شود.

وی افزود: با وجود این که جوانان خوش فکر و با استعداد در قوچان هستند اما کارخانه مادر نداریم و در کنار آن با وجود مرز کشترک با ترکمنستان نیاز توجه مسئولان هستیم.

امام جمعه قوچان تصریح کرد: اگر وام های اشتعال خوبی به شهرستان تزریق و حمایت از منطقه ویژه اقتصادی گمرک باجگیران انجام شود می توانیم اشتغال خوبی ایجاد کنیم.

امام جمعه قوچان یکی از شاخصه های انقلابی بودن مجلس شورای اسلامی را حرکت در مسیر رهبری دانست و گفت: رهنمود های رهبری جهت مبارزه با فساد در جامعه بسیاری از مشکلات را برطرف می کند.

وی افزود: مجلس انقلابی می تواند جلوی فساد، تبعیض و فقر را بگیرد بنابراین انقلابی عمل کردن همه آحاد جامعه زمینه ساز ادامه دهنده خون شهدا است.

دستجردی خاطر نشان کزد: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین که در صحن مجلس به خوبی دنبال می شود ادامه دهنده مسیر انقلاب است.