به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد محمود زنده‌نام، مهدی کرم‌پور، فرشاد فرشته‌حکمت، مهناز مظاهری و مهدی همایون فر با حکم علیرضا رضاداد به عنوان اعضاء هیئت انتخاب این دو بخش جشنواره معرفی شدند.



کار هیئت انتخاب فیلم های کوتاه و مستند از فردا شنبه دوم دی آغاز می شود. 377 فیلم کوتاه و مستند به جشنواره رسیده که از این میان 253 فیلم مستند و 124 فیلم کوتاه است. پیش بینی شده هیئت انتخاب بخش های فیلم کوتاه و مستند تا روز بیستم دی آثار برگزیده این بخش ها را انتخاب و معرفی کنند. در بخش فیلم کوتاه یک و در بخش مستند دو سیمرغ بلورین به برگزیدگان اهدا می شود.



محمود زنده‌نام متولد 1343 اراک، فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی فیلم از دانشکده صدا و سیما، فعالیت هنری را از دوران دبیرستان با تئاتر آغاز کرد. وی مستندهای "سفالینه"، "نقشینه"، مجموعه "ایرانشهر" و تئاترهای تلویزیونی "بلال حبشی" و "شکوفه‌های گیلاس" را در پرونده دارد. زنده نام جایزه جشنواره بین‌المللی شانگهای را با فیلم "نقشینه" برده است.



مهدی کرم‌پور متولد 1355 تهران، فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینما، کارگردانی 12 فیلم کوتاه و بیش از 50 فیلم مستند، تبلیغاتی و صنعتی را در کارنامه دارد. وی همچنین عضو هیئت موسس انجمن فیلم کوتاه ایران و آکادمی داوری خانه سینماست. کرم پور دو فیلم سینمایی "جایی دیگر" و "چه کسی امیر را کشت؟" را کارگردانی کرده است.



فرشاد فرشته‌حکمت مدرس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و از مستندسازان و تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون است. مجموعه مستند "نوروز" که اختصاص به نمایش آئین‌های مردم مناطق مختلف کشور داشت امسال از این مستندساز به نمایش درآمد. فرشته حکمت هم‌اکنون عضو هیئت مدیره انجمن سینمای جوان است.



مهناز مظاهری متولد 1346 تهران، فارغ التحصیل دکترای کارگردانی از دانشگاه مسکو، به عنوان تهیه کننده از سال 62 با فیلم مستند "چاوشان عشق" آغاز به کار کرد. وی تهیه مستندهایی چون "آواز پر جبرئیل"، "سقراط خراسان" و "رضوی سروستانی" را در کارنامه هنری دارد.



مهدی همایونفر متولد 1339 شهرستان گرمسار، فوق لیسانس رشته فلسفه غرب از دانشگاه تهران بیش از 30 سال است که به عنوان تهیه‌کننده سینمای مستند و داستانی فعالیت می‌کند. وی تهیه‌کننده مجموعه مستند "روایت فتح" بوده و فیلم هایی چون "صنوبر" به کارگردانی مجتبی راعی را تهیه کرده است.



بیست و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.