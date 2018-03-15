مراسم تشییع پیکر ۱۵ شهید گمنام در ۷ نقطه از شهریار برگزارشد

سرهنگ امین الله یامینی در حاشیه برگزاری مراسم تشییع پیکر ۱۵ شهید گمنام شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: پیکر پاک ۱۵ شهید والا مقام روز پنجشنبه آخر سال با حضور مردم همیشه در صحنه و انقلابی شهریار پس از تشییع در ۷ نقطه از شهرستان شهریار به خاک سپرده شد.

وی گفت: شهرک مصطفی خمینی صباشهر، باغستان، شاهد شهر، وائین، وحیدیه و شفی آباد هر کدام ۲ شهید و در فاز ۱ اندیشه ۳ شهید خاکسپاری شده اند.

فرمانده سپاه ناحیه شهریار اظهار داشت: این ۱۵شهید دوران دفاع مقدس سال ۶۷ و ۶۱ در مناطق عملیاتی رمضان، فاو، والفجر۸، بدر و خیبر به شهادت رسیده اند.

یامینی گفت:مراسم استقبال و شب وداع با پیکر پاک و مطهر این ۱۵ شهید در شب گذشته بعد از نماز مغرب و عشا با حضور جمع کثیری از مردم شهرستان شهریار به همراه مسئولین استانی و شهرستانی در خیابان ولیعصر روبروی مسجد المهدی(عج) شهریار به سمت مسجد جامع مصلای امام خمینی(ره ) برگزار شده است.

وی با بیان اینکه این شهدای دفاع مقدس کم سن و سال و جوان بودند افزود: میانگین سن این شهدا از ۱۹تا ۲۱ سال است و برخی از آن ها بیش از ۳۳ سال گمنام بوده است.