رویاهایتان را در آتش نسوزانید/چهارشنبه سوزی امسال نوبت کیست

خبرگزاری مهر- گروه استانها، پایا ماندگار: چند روزی است که شهر چهره جنگی به خود گرفته است و در ساعات مختلف روز و شب صداهای انفجار در گوشه و کنار شهر به گوش می رسد، انفجارها و ترقه هایی که رویاهای کودکان و نوجوانان زیادی را برای همیشه می سوزانند.

کودکان و نوجوانان به بهانه شادمانی چهارشنبه سوری، به دنبال خرید ترقه ها و مواد منفجره ای هستند که صداهای بلندتر و ترجیجا لرزه های چندثانیه ای به همراه داشته باشند، کودکان و نوجوانانی که معمولا بیشترین آمار مجروحان ۴ شنبه سوری رابه خود اختصاص می دهند.

منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این خصوص می گوید: هنوز ۴ شنبه سوری فرا نرسیده ۶ مجروح کودکان زیر ده سال داشتیم، این اتفاقات خیلی ناگوار است و خانواده های زیادی در ایام نوروز داغدار می شوند.

وی تاکید می کند: در ۲ سال گذشته ۱۶۳ مجروح شامل قطع دست و پا و نابینایی و ۳ فوتی در استان قزوین داشتیم که بیشترین آمار مجروحان مربوط به کودکان و نوجوانان است، در این میان خانواده ها باید توجه بیشتری به استفاده فرزندانشان از مواد محترقه داشته باشند.

در گذشته چهارشنبه سوری ایرانی فارغ از همه این آتش بازی ها بود، چهارشنبه‌سوری در واقع پیش در آمدی برای جشن‌های نوروزی بود که با برگزاری این جشن، مردم به استقبال بهار می‌رفتند و از روی آتش می‌پریدند معتقد بودن با این کار، بیماری و مشکلاتشان را به دست آتش می‌سپارند و به جای آن سرخی، گرما و نیرو را از آتش هدیه می‌گیرند، این در حالی است که در چند سال اخیر مجروحیت و قطع عضو هدیه آتش به مردم شده است.

رضا ارداقیان، قزوین شناس در این خصوص می گوید: در گذشته به چهارشنبه سوری «کُلَه چهارشنبه» میگفتند، در این روز مردم از باغات اطراف خارهایی به نام «وَرَک» جمع آوری می‌کردند که در شب آن را آتش می زدند و از روی آن می پریدند.

وی ادامه می دهد: در آن سال ها چون برف سنگین می بارید کوچه پر از برف می شد، مردم نیز برف خانه را به کوچه می ریختند و در دو طرف کوچه راهی برای عبور نگه می داشتند، در «کُلَه چهارشنبه» بچه های محل جمع می شدند با بیل و کلنگ و فرغون برف کوچه را در خیابان یا زمین اطرف می ریختند و کوچه را خالی می کردند.

این قزوین شناس تصریح می کند: سه شنبه آخر سال بچه های محل از «وَرَک» چند کوپه درست می کردند که با توجه به جنس «وَرَک» زمان روشن ماندن آتش کوتاه بود، در فاصله ای که آتش می سوخت زن، مرد و بچه از روی آتش میپریدند و این شعر را می خواندند «سرخی تو از من و زردی من از تو» و خبری از صداها و انفجارهای امروزی نبود.

مهرام نیز تاکید می کند:خانواده ها باید مراقب باشندچهارشنبه سوری به ۴شنبه سوزی تبدیل نشود، در گذشته یک آتش به پا می‌کردند و از روی آن می پریدند در حال حاضر نارنجک و ترقه باعث سلب آرامش و سلامت روان می‌شود و استفاده از این وسایل خطرناک است.

وی خاطرنشان می کند: ترقه و دیگر مواد محترقه که نوعاً به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توانند در اثر جابه جایی، حمل و نقل، حرارت، ارتعاشات صوتی و حتی ضربه منفجر شده وصدمات جبران ناپذیری را به افراد وارد کنند.

یکی از مواردی که می تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند، برخورد پلیس با افرادی است که مواد محترقه خطرناک را بین کودکان و نوجوانان با قیمتی نازل عرضه می کند، اما این برخورد کافی نیست و خانواده ها باید از خطر این مواد محترقه آگاهی بیشتری داشته باشند.

سردار محمودی فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه برای جلوگیری از به خطر افتادن جان شهروندان نسبت به جمع آوری مواد محترقه با شدت اقدام شده است، آمار تکان دهنده ای ارائه می دهد و می گوید: بیش از ۱ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۶۸۶ عدد انواع مواد محترقه، ۷ کیلوگرم مواد محترقه خطرناک توسط پلیس در روزهای اخیر کشف و در این رابطه ۷۱ نفر هم دستگیر شده اند.

وی میگوید: از شهروندان انتظار داریم از روشن کردن آتش های حجیم در کوچه های باریک و کم عرض جدا خودداری کنند و در این مراسم به مواردی چون صله رحم، شادی منطقی بسنده کنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین تصریح می کند: کسانی که به دلیل تخلف در چهارشنبه آخر سال دستگیر شوند تا پایان تعطیلات نوروزی میهمان پلیس خواهند بود و باید نوروز را در کلانتری و بازداشتگاه سپری کنند لذا امیدواریم هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و جان خود و دیگران را به خطر نیندازند.

در روزهای آخر سال از خانواده ها انتظار می رود مراقبت بیشتری دررفت و آمد، بازی و سرگرمی های فرزندان خود داشته و خطرات جانی و مالی ناشی از انفجار را به کودکان و نوجوانان گوشزد کنند، با توجه به اینکه برخی از مجروحان ۴شنبه سوری صرفا افرادی هستند که به تماشا نشسته اند به والدین عزیز توصیه می شود در شب چهارشنبه سوری از خروج کودکان و نوجوانان خود از منزل جلوگیری کنند چرا که حضور آنها در محوطه ای که دیگران در آن با آتش و مواد محترقه بازی می کنند عمدا و ناخواسته سلامتی آنها را نیز در معرض خطر قرار می دهد.

چهارشنبه آخر سال با یک حرکت عقلانی می تواند در کنار خانواده ها و فرزندان با شادی سالم و صله رحم و حتی روشن کردن آتش کوچک در محیط های باز و رعایت احتیاط کامل ساعات خوشی را رقم بزند و یا با یک بی احتیاطی و سهل انگاری به «چهارشنبه سوزی» تبدیل شود و خانواده های زیادی را از شادی عید محروم کرده و فرزندانی معلول را برای همه عمر به ارمغان بگذارد. عاقلانه رفتار کرده و احتیاط را فراموش نکنیم. چهارشنبه شادی را در آستانه نوروز برای شهروندان آرزومندیم.