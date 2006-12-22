اظهارات اسلام هراسانه نماینده کنگره آمریکا مورد انتقاد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، کورنی سیلور مدیر ملی قانونگذاری شورای روابط اسلامی – آمریکایی گفت: اظهارات اسلام هراسانه ویرجیل گود منعکس کننده پیام عدم تساهل است که شایسته افرادی که برای خدمت به مردم انتخاب می شوند نیست. چنین تعصبی را نمی توان با هیچ دلیل یا دفاع عقلانی توجیه کرد.

گود نماینده پنجمین منطقه ویرجینیا در نامه ای به یکی از همکاران خود اظهار داشت که انتخاب کیث الیسون( نماینده مسلمان آمریکا) ارزشهای و اعتقادات سنتی ایالات متحده را به خطر انداخته است.

وی افزوده است: نماینده مسلمان مینسوتا به واسطه رأی مردم آن منطقه انتخاب شده است و اگر شهروندان آمریکایی بیدار نشوند و درخواست ویرجیل گود را درباره مهاجرت نپذیرند ، احتمالا نمایندگان مسلمان بسیاری در کنگره راه یافته و خواستار استفاده از قرآن برای مراسم سوگندیادکردن می شوند.

گود طرفدار متوقف کردن کامل مهاجرت غیرقانونی و کاهش مهاجرت قانونی به ایالات متحده است.

در ادامه این نامه آمده است: اگر سیاستهای مهاجرت محدود نشود، در قرن آینده با افزایش تعداد مسلمانان در ایالات متحده رو به رو می شویم.

کیت الیسون از نمایندگان دمکرات کنگره ایالت متحده محسوب می شود که درانتخابات میان دوره ای 7 نوامبر به کنگره راه یافت و به عنوان نخستین مسلمان کنگره ایالات متحده خواستار استفاده از قرآن در مراسم سوگند یادکردن اعضای کنگره شده است.

از سوی دیگر بسیاری از نمایندگان کنگره از اظهارات ضد اسلامی گود انتقاد کردند.

نانسی پلوسی نماینده کالیفرنیان نامه گود را اهانت آمیز توصیف کرده و بیل پاسکرل از نیوجرسی نیز اظهارات گود را تقبیح کرده است.

پاسکرل در نامه ای به گود نوشته است: از نامه شما بسیار ناامید و متعجب شدم. ازسوی دیگر کیث الیسون نمونه بارز مسلمانان آمریکایی در این سرزمین است. وی مجبور نیست به من، شما یا هر فردی دیگری درباره ایمان خود پاسخ گو باشد.

وی از گود خواسته تا با مسلمانان ویرجینیا ارتباط برقرار کرده و رفع باورهای نادرست را به جای اشاعه آنها پیگیری کند.

نمایندگان شورای روابط اسلامی – آمریکایی خواستار عذرخواهی گود از اظهارات اسلام هراسانه شدند، اما گود از عذرخواهی امتناع کرد و اظهار داشت که از نامه خود دفاع خواهد کرد.