صدا و سیمای مرکز زنجان با «نوروز گلی» به استقبال نوروز ۹۷ می رود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، سیمای مرکز زنجان نوروز ۹۷ را با نوروز گلی(ویژه برنامه تحویل سال نو) به تهیه کنندگی علی رجبی به مدت ۱۸۰ دقیقه آغاز می کند. پخش زنده مراسم تحویل سال نو، معرفی جاذبه های گردشگری استان، ارتباط با مسئولین ستاد سفرهای نوروزی، ارتباط با گزارشگران آزاد شهرهای استان، معرفی موسیقی محلی، فرهنگ بومی وآداب ورسوم نوروزی مناظق مختلف استان، ارتباط باسایر مراکز استانی وشبکه های سراسری وگزارش از اماکن مذهبی وتاریخی شهرهای استان، از آیتم های این ویژه برنامه است.

برنامه"بایرام گجه لری" عنوان دیگر ویژه برنامه ای است که بمدت یک ساعت از اول تا سیزدهم فروردین از ساعت ۲۱هرشب به تهیه کنندگی علی رجبی با آیتم های مختلف اوقات شادی را برای بینندگان به ارمغان خواهد آورد.

۸ برنامه ۵ دقیقه ای با عنوان «امین امت » با موضوع پیام مقام معظم رهبری در سال نو و پخش آن در ایام نوروز دیگر برنامه سیمای این مرکز خواهد بود.

۱۲ برنامه ۳۰ دقیقه‌ای «باهار نغمه سی» به تهیه کنندگی اصغر باقری با موضوع معرفی آداب، رسوم و معرفی اماکن تاریخی و گردشگری استان، ۱۴ برنامه ۳۰ دقیقه‌ای «راهیان نور» به تهیه کنندگی حاتم معصومی با موضوع انعکاس حماسه حضور مردم و خانواده هاو جوانان در منطقه عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در ایام نوروز، ۸ برنامه ۳۰ دقیقه‌ای «بیزیم ائللر» با موضوع آداب و رسوم و فرهنگ عید نوروز در روستاهای استان به تهیه کنندگی بهمن رحمانی، ۱۲ برنامه ۲۰ دقیقه‌ای «سیمای ورزش» با موضوع خلاصه‌ای از موفقیت‌های ورزشی استان و معرفی چهره‌های برتر ورزشی به تهیه کنندگی مهدی یعقوبی، ۱۴ برنامه شادمانه نوروزی ویژه کودک و خردسال ویک برنامه ۲۰ دقیقه‌ای خانه ما (گذر نوروز) با موضوع مراسم استقبال از نوروز به تهیه کنندگی حسین مصطفوی از دیگر برنامه‌های نوروزی شبکه اشراق خواهند بود.

ضمن اینکه شبکه اشراق در روزهای پایانی سال ۹۶ هم با دو برنامه «نگاه روشن» به تهیه کنندگی بیژن شفقتیان با موضوع پیشگیری از بروز وقایع و آسیب‌های تلخ جانی و مالی در چهارشنبه آخر سال و همچنین موضوع تنظیم بازار نوروزی و اشاره به نمایشگاه‌های برگزار شده در استان، «گلگشت» به تهیه کنندگی حسین نجفی با موضوع دوریبن زنده بازار و جنب و جوش مردم برای خرید شب عید، و ۲۸ برنامه ۳ دقیقه‌ای «پلاک» با هدف تجدید میثاق با شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره‌ی ایشان به استقبال عید نوروز خواهد رفت.

معاونت صدای مرکز زنجان هم نوروز ۹۷ را با ویژه برنامه «نور و نوروز» آغاز می‌کند. این برنامه ۱۵۰ دقیقه و تهیه کننده آن زینب مقدم می‌باشد. از آیتم‌های این برنامه می‌توان به مواردی از قبیل دعوت از میهمانان ایثارگر و آزادگان سرافراز و نقل خاطراتشان از لحظات سال تحویل دوران دفاع مقدس و زمان اسارت، تهیه گزارش از مزار شهدا و امامزاده سید ابراهیم (ع)، ارتباط با کاروان راهیان نور، کربلای معلی، مشهد مقدس، قم و حرم مطهرشاهچراغ تهیه گزارش از خانواده‌های شهدای مدافعان حرم، تهیه گزارش از سرای سالمندان، بیمارستان‌ها، آتش نشانی، و تهیه گزارش از هواشناسی، کنترل راه، هلال احمر، بسته‌های آموزشی در خصوص تغذیه نوروزی و شعر خوانی و معرفی آداب رسوم مناطق مختلف و جاذبه‌های گردشگری و سنت‌های ویژه عید نوروز و .... اشاره کرد.

«بهارانه» دیگر ویژه برنامه‌ای است که در ایام نوروز در ۳۱ برنامه ۱۵۰ دقیقه‌ای به تهیه کنندگی افسانه زرنانی سوار بر امواج رادیویی مهمان تک تک خانه‌های استان زنجان خواهد شد و روزانه در دو نوبت صبح و عصر از ساعت ۱۰ تا ۱۲/۳۰ و عصر از ساعت ۱۷ تا ۱۹/۳۰ از ۲۷ اسفند سالجاری تا ۱۳ فروردین ۹۷ با بخش‌های متفاوتی از جمله، موسیقی با کلام و بی کلام، گزارش، کارشناس، ارتباط با مرکز خدمات رسانی، هواشناسی، پلیس راه، هلال احمر، اطلاعات اورژانس و معرفی مراکز گردشگری زنجان و با هدف ایجاد فضای شاد و مفرح در ایام نوروز از رادیو زنجان پخش خواهد شد.

«شب‌های ایران» هم با موضوع پوشش آیین‌های نوروزی به تهیه کنندگی میثم نبی روز اول فروردین به مدت ۹۰ دقیقه از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد تا ۲ مخاطبان خود را همراهی خواهد کرد.

ضمن اینکه صدای استانی مرکز زنجان با ۳ برنامه ۷۵ دقیقه‌ای «نسیم نوروز» با موضوع استقبال از آیین‌های نوروزی از ۲۴ تا ۲۷ اسفند ماه سالجاری میهمان مخاطبان خود در سالجاری خواهد بود. معاونت خبر مرکز هم همگام با سایر معاونتهای تولیدی تدارک ویژه‌ای برای ایام نوروز انجام داده است. پخش گزارشهای تولیدی مختلف از مناطق گردشگری و تفریحی استان، معرفی صنایع دستی زنجان، سفرهای نوروزی و ..... از برنامه خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان برای ایام نوروز است.