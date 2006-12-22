اکثریت مردم به گفتمان اصولگرایی رای دادند / رویکرد سیاسی شوراها را ناکارامد می کند

محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، افزود : حتی یک شورای شهر هم در کشورمان نباید به سرنوشت شورای شهر اول دچار شود و چنانچه افراد منتخب در شورای شهر سوم بخواهند بر مواضع سیاسی خود اصرار و کشمکش ایجاد نمایند، شورای شهر کارایی خود را از دست خواهد داد.

وی با اشاره به عملکرد شورای شهر اول گفت : با وجود اینکه افراد دست اندرکار در این شورا همگی از یک گروه بودند و حتی دولت هم با آنان همسو بود، تا اندازه ای جدالها و کشمکش های درونی بالا گرفت که دولت وقت مجبور شد شواری شهر را منحل کند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین برگزاری سه انتخابات همزمان در روز 24 آذر را بی نظیر خواند و اظهار داشت : در این روز مجموعا 57 میلیون برگه رای از مردم دریافت شد و مجریان، ناظران و وزارت کشور زحمت طاقت فرسایی را متحمل شدند.

باهنر تصریح کرد : برنده این انتخابات مردم بودند و گفتمان اصولگرایی در کشورمان حائز حداکثر آراء شد و همچنین مجموعه ای از دوستان اصلاح طلب هم در برخی از نقاط کشور رای آورند و این موضوع را به فال نیک می گیریم.

وی در توصیه ای به کلیه منتخبان، گفت : همگی باید وجهه همت خود را بر خدمت به این مردم پاک و صادق بنیان نهند و شورای شهر را مرکز بحث و جدلها و اختلاف نظرهای سیاسی نکنند بلکه باید بیشتر به بحثهای اجرایی، عمرانی، توسعه شهری و خدمت رسانی به مردم بپردازند .