اقتدار ملت ایران دشمنان را شرمسار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، آیت الله نورالله طبرسی با بیان مطلب فوق دقایقی پیش در خطبه های امروز نماز جمعه مرکز استان در ساری افزود : بیداری و هوشیاری مردم ایران اسلامی و حضور آنها در همه عرصه ها توطئه های دشمنان را خنثی کرد.



وی تصریح کرد : حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رای ، نقشه های شوم دشمنان در براندازی انقلاب اسلامی را برملا کرد.



خطیب جمعه ساری خاطر نشان کرد : این حضور پرشور مردم باعث عذرخواهی دشمنان نظام گردید و تو دهنی محکمی بر دهان یاوه گویان زد.



آیت الله نورالله طبرسی با اشاره به مشارکت 70 درصدی مردم مازندران در انتخابات اخیر اظهار داشت : از تلاش دست اندرکاران برگزاری انتخابات، رسانه ها و رسانه ملی به خاطر برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی قدردانی کرد.



وی همجنین با اشاره به نزدیکی کنگره عظیم حج از حجاج ایرانی خواست مراسم برائت از مشرکین را با شکوه هر چه تمام تر برگزار کنند.



امام جمعه ساری با اشاره به سالروز نهضت سواد آموزی، از همه مردم و مسئولین امر آموزش خواست تا بیسوادی را از جامعه دور کنند.