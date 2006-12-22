ماموریت عمرو موسی در لبنان با مشکل روبرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، دبیرکل اتحادیه عرب امروز نیز به رایزنی های خود در لبنان برای حل بحران موجود دراین کشور ادامه داد.

"عمرو موسی" بعد از دیدار با "سعد الحریری" رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان اظهار داشت که ماموریتش دراین کشوربا مشکلاتی روبرو شده است.

وی همچنین با بیان اینکه به روزآخر این مرحله ( از ماموریت خود) رسیده است؛ به این مسئله اشاره کرد که درمذاکرات خود با گروههای مخالفت و موافق با تشکیل دولت وحدت ملی درلبنان به مشکلاتی برخورده است.

وی تاکید کرد : " امروز به صورت فشرده کارخود را انجام می دهیم تا آن را به پایان برسانیم".

"عمرو موسی" بدون اشاره به این مسئله که آیا پیش ازترک بیروت کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد یا خیر، تصریح کرد : درنظر دارد امروز با "نبیه بری" رئیس پارلمان، "فواد سنیوره" نخست وزیر و "نصرالله صفیر" اسقف اعظم مارونی های لنبان و دیگر رهبران لبنانی دیدار کند.

این درحالی است که مطبوعات لبنان درشماره های امروز خود به این موضوع اشاره کردند که طرح "عمرو موسی" برای حل بحران همچنان متزلزل است و سفر وی به دمشق منجربه شکست موضعگیری های سخت و قاطعانه گروه های لبنانی نشده است.

"عمرو موسی" قراراست بیروت را به مناسبت جشن سال نو میلادی ترک کند، اما بعد از پایان تعطیلات کریسمس برای پیگیری ماموریت خود در لبنان، به این کشور برمی گردد.

دبیرکل اتحادیه عرب تا کنون طی دو هفته گذشته سه بار از لبنان دیدن کرد.