شرکت "ت. و. ال " روسیه سوخت یک نیروگاه هسته ای در فنلاند را تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دفتر مطبوعاتی شرکت روسی "ت. و. ال" اعلام کرد که این شرکت در مزایده عرضه سوخت هسته ای برای نیروگاه اتمی فنلاند پیروز شد.

طبق اطلاعات دریافتی از این شرکت، در ماه اکتبر سال 2005 میلادی کمپانی Fortum فنلاند مزایده عرضه سوخت هسته ای به نیروگاه اتمی لوییز را اعلام کرده بود که پیش از این شرکت انگلیسی BNFL به واحد اول این نیروگاه سوخت می رساند.

نیروگاه برق اتمی لوییز بر اساس طرح شوروی-فنلاند با حضور متخصصین شوروی سابق احداث شده بود. این نیروگاه دارای دو واحد نیروگاهی با رآکتورهای " VVAR-440 " می باشد. در حال حاضر این نیروگاه از لحاظ شاخص های اقتصادی و سطح ایمنی یکی از بهترین ها در اروپا است.

این خبرگزاری گزارش می دهد که پیروزی در این مزایده در فنلاند، دومین پیروزی "ت. و. ال" در مزایده های بین المللی برای عرضه سوخت هسته ای در سال 2006 میلادی است و در ماه مه سال جاری این کمپانی در مزایده عرضه سوخت در سال های 2020-2010 برای نیروگاه اتمی چک پیروز شده بود که در آن زمان شرکت آمریکایی وستینگهاوس رقیب این شرکت بود که از سال 2000 به هر دو واحد نیروگاهی سوخت عرضه می کرد.

شرکت "ت. و. ال"، تولید کننده سوخت هسته ای در روسیه بوده و مجموعه ای عمده در ساختار آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه "روس اتم" می باشد. این کمپانی متحد کننده 12 موسسه تخصصی استخراج و پالایش اورانیوم و تهیه سوخت هسته ای است.



در حال حاضر "ت. و. ال" کلیه نیازهای سوختی 73 راکتور در روسیه و 13 کشور خارجی را ، از جمله در فنلاند، بلغارستان، مجارستان، اسلواکی، چک، اوکراین، لیتوانی، و چین تامین می کند.

"ت. و. ال" همچنین سوخت هسته ای برای 30 راکتور تحقیقاتی در روسیه و خارج از کشور و نیز برای راکتورهای ناوی نیروهای دریایی روسیه را نیز تامین می کند.