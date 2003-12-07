ژاپن به شهروندان خود درباره سفر به افغانستان هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در پي بمب گذاري روز گذشته يك مركز خريد در شهر قندهار درجنوبي افغانستان كه حداقل 18 زخمي برجاي گذاشت ، مقامات ژاپني امروز تاكيد كردند كه شهروندان ژاپني بايد سفرهاي غير ضروري خود به افغانستان و به خصوص پايتخت اين كشور را لغو كنند.

وزارت امور خارجه ژاپن به خصوص از شهرونداني كه ساكن افغانستان هستند خواست تا با هوشياري بيشتري به فعاليتهاي خود ادامه دهند. سفارت ژاپن در كابل نيز ديروز درباره حمله به منافع ژاپن در پايتخت افغانستان هشدار داد.

گفتني است با توجه به وضع كنوني امنيت در افغانستان سفارت ژاپن در كابل تصميم گرفت تا جشن هفتادمين سال تولد آكيهيتو امپراطور ژاپن را لغو كند.