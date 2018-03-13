اجرا کنندگان نیات واقفان را پشتیبانی و حمایت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت االله سید علیرضا عبادی دوشنبه شب در دیدار با قائم مقام مدیرکل اوقاف کشور بیان کرد: حمایت از وقف یک مسئله وجدانی و شرعی است.

وی بیان کرد: علی رغم کسانی که در نعمت هستند و پول خود را با اسراف و خرج های گناه مصرف می کنند، انسان هایی قانع با حسن نیت وجود داشته که وقف های خوبی دارند.

آیت الله عبادی ادامه داد: این افراد علاوه بر اینکه در زندگی قناعت می کنند، به سراغ وقف رفته و برای خود باقیات صالحات می گذارند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: اعمال واقفین به عنوان وجدان انسانی و ارزش های معنوی و دینی قابل پشتیبانی است و چیزی نیست که مرتبط با یک فرد باشد.

وی با بیان اینکه وقف اقدام مقدسی است، افزود: باید از افرادی که اجرای امینانه نیات واقفین تلاش می کنند، پشتیبانی کرد.

آیت الله عبادی با اشاره به تودیع و معارفه مدیرکل اوقاف استان بیان کرد: مدیریت در هر اداره ای قوانین خودش را دارد و ما نسبت به آن قوانین هیچ نظری نداریم اما همواره از وقف پشتیبانی خواهیم داشت.