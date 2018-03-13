  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۰۳

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

اجرا کنندگان نیات واقفان را پشتیبانی و حمایت کنیم

اجرا کنندگان نیات واقفان را پشتیبانی و حمایت کنیم

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی حمایت از وقف را مسئله ای شرعی و وجدانی دانست و گفت: باید از افرادی که در اجرای امینانه نیات واقفین تلاش می کنند، پشتیبانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت االله سید علیرضا عبادی دوشنبه شب در دیدار با قائم مقام مدیرکل اوقاف کشور بیان کرد: حمایت از وقف یک مسئله وجدانی و شرعی است.

وی بیان کرد: علی رغم کسانی که در نعمت هستند و پول خود را با اسراف و خرج های گناه مصرف می کنند، انسان هایی قانع با حسن نیت وجود داشته که وقف های خوبی دارند.

آیت الله عبادی ادامه داد: این افراد علاوه بر اینکه در زندگی قناعت می کنند، به سراغ وقف رفته و برای خود باقیات صالحات می گذارند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: اعمال واقفین به عنوان وجدان انسانی و ارزش های معنوی و دینی قابل پشتیبانی است و چیزی نیست که مرتبط با یک فرد باشد.

وی با بیان اینکه وقف اقدام مقدسی است، افزود: باید از افرادی که اجرای  امینانه نیات واقفین تلاش می کنند، پشتیبانی کرد.

آیت الله عبادی با اشاره به تودیع و معارفه مدیرکل اوقاف استان بیان کرد: مدیریت در هر اداره ای قوانین خودش را دارد و ما نسبت به آن قوانین هیچ نظری نداریم اما همواره از وقف پشتیبانی خواهیم داشت.

کد مطلب 4250422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها