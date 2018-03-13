نمایندگان طالبان به نشست تاشکند دعوت نخواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که در نشست تاشکند در مورد صلح افغانستان از نمایندگان گروه طالبان دعوت نخواهد شد.

«شکیب مستغنی» سخنگوی این وزارتخانه گفت که دولت افغانستان و همچنین ازبکستان، از طالبان برای شرکت در این نشست دعوت نکرده‌اند.

وی افزود که در نشست تاشکند، تنها دیپلمات‌های کشورهای منطقه و جهان دعوت شده‌اند و در آن مکانیسم و چگونگی مذاکرات صلح افغانستان، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

قرار است که این نشست در تاریخ ۲۷ ماه مارس در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود. این نشست، از سوی رؤسای جمهوری افغانستان و ازبکستان افتتاح خواهد شد.

این درحالی است که پیش از این، وزارت خارجه ازبکستان گفته بود که احتمال شرکت طالبان در نشست ۲ هفته بعد در این کشور بسیار کم است.

قرار است که این نشست تحت عنوان «روند صلح آمیز، همکاری در زمینه امنیت و همکاری‌های منطقه‌ای» در ازبکستان برگزار شود.

در این نشست دبیر کل سازمان ملل، نمایندگان اتحادیه اروپا و وزرای خارجه روسیه، چین، آمریکا، هند، ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و کشورهای آسیای مرکزی شرکت خواهند کرد.