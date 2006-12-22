بحث ما سهمیه بندی و ترکیب نیست / موضوع مهم نتیجه رای مردم است

یدالله اسلامی دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، افزود : مهمترین نکته این است که مردم به افرادی که رای می دهند، روی کار بیایند و به آراء آنان احترام گذاشته شود.

وی با بیان اینکه انتخابات مهمترین رکن مردمسالاری است، اظهار داشت : به دلیل اهمیتی که انتخابات در مسیر دموکراسی و مردمسالاری دارد، ناگزیریم انتخابات را با دقت و جدیت بیشتری مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار موضوع حفاظت از تک تک آراء مردم را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت : در انتخابات مجلس خبرگان که با مهمترین مسئله جامعه سروکار دارد و همچنین شوراها که در رابطه با جزیی ترین امور مردم است، باید با دقت از آراء مردم صیانت و تنگناهای موجود برطرف شود.