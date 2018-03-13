کارون پرتأخیرترین ایرلاین بهمن/ کاهش ۳۰۳ پرواز در پی برف

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواپیمایی کشوری گزارش تاخیرات پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی در بهمن ماه را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش شرکت هواپیمایی کارون با داشتن ۶۹ درصد تاخیر در پروازهای خود بالاترین میزان تاخیرها در ماه گذشته را کسب کرده است. این شرکت در بهمن ماه از مجموع ۱۷۹ سورتی پرواز ۱۲۴ پرواز را با تاخیر و ۵۵ پرواز (۳۱ درصد) را به موقع انجام داده است.

همچنین پس از این شرکت، شرکت هواپیمایی زاگرس با داشتن ۶۱ درصد تاخیر در پروازها در رتبه دوم تاخیرات پروازی شرکت های هواپیمایی قرار گرفته است. زاگرس ایر در بهمن ماه مجموعا ۶۸۳ سورتی پرواز انجام داد که ۲۶۳ پرواز (۳۹ درصد) را به موقع و ۴۲۰ پرواز را به تاخیر به پایان رسانده است.

همچنین دو شرکت قشم ایر و ایران ایر با داشتن ۵۹ درصد تاخیر در پروازهای ماه گذشته مشترکا در رتبه سوم شرکت های هواپیمایی از نظر تعداد تاخیرها قرار گرفتند.

قشم ایر از مجموع ۳۹۷ سورتی پرواز انجام شده تنها ۱۶۲ پرواز (۴۱ درصد) را به موقع و در ۲۳۵ پرواز مسافران را با تاخیر به مقصد رسانده است. هما نیز در ماه گذشته مجموعا ۶۸۴ پرواز به مبدا یا مقصد فرودگاه مهرآباد داشت که تنها ۲۷۹ سوتی پرواز (۴۱ درصد) به موقع بود و ۴۰۵ پرواز را با تاخیر به اتمام رسانده است.

در میان شرکت های هواپیمایی اعلام شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری معراج با داشتن ۲۹ درصد تاخیر رتبه نخست شرکت های هواپیمایی از نظر پروازهای به موقع را کسب کرده است، این در حالی است که این شرکت از مجموع ۵۵ پروازی که در بهمن ماه داشته است ۳۹ پرواز (۷۱ درصد) را در زمان مقرر و ۱۶ پرواز را با تاخیر به پایان رسانده است.

همچنین شرکت هواپیمایی ایران ایر تور که در سه ماه اخیر توانسته از میزان تاخیرات پروازی بکاهد با داشتن ۴۳ درصد تاخیر در پروازهای بهمن ماه خود رتبه دوم شرکت های هواپیمایی را از نظر کم تاخیرترین شرکت ها کسب کند. این شرکت توانسته از ۲۹۰ پرواز انجام شده در بهمن ماه ۱۶۵ پرواز خود (۵۷ درصد) را به موقع و ۱۲۵ پرواز را دیرتر از زمان مقرر به انجام برساند.

گفتنی است هواپیمایی ساها نیز در ماه گذشته ۴۳ درصد پروازهای خود را با تاخیر به پایان رساند با این تفاوت که تعداد پروازهای این شرکت در ماه گذشته در مجموع ۸۰ سورتی پرواز بود که ۴۶ پرواز (۵۷ درصد) به موقع و ۳۴ پرواز (۴۳ درصد) را با تاخیر به پایان رساند.

بر اساس گزارش اعلامی سازمان هواپیمایی کشوری شرکت هواپیمایی آسمان در بهمن ماه ۹۸۳ سورتی پرواز از مبدا یا به مقصد مهرآباد داشته است که ۴۵۲ پرواز آن (۴۶ درصد) به موقع و ۵۳۱ پرواز (۵۴ درصد) را با تاخیر انجام داده است که از این نظر در رتبه چهارم نسبت به ایرلاین ها قرار می گیرد.

با این حال هواپیمایی آسمان در مجموع با داشتن ۱۷ درصد پروازهای تاخیردار نسبت به کل پروازهای انجام شده در بهمن ماه در رتبه نخست تاخیرات پروازی قرار گرفته است.

یادآور می شود ماه گذشته به دلیل بارش ۲۴ ساعته برف در تهران و بسته شدن یک روزه فرودگاه مهرآباد بسیاری از شرکت های هواپیمایی نتوانستند پروازهای برنامه ریزی شده خود را در زمان مقرر انجام دهند. ضمن اینکه مجموع پروازهای انجام شده در ماه گذشته، ۵ هزار و ۸۰۷ سورتی پرواز بود که بارش شدید برف در ماه گذشته و بسته شدن فرودگاه مهرآباد سبب شد تا نسبت به ماه قبل از آن (دی ماه) که ۶ هزار و ۱۱۰ سورتی پروازی بود، ۳۰۳ سورتی از کل پروازها کم شود.