کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا: ترامپ با روسیه تبانی نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، جمهوریخواهان کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا از اتمام تحقیقات خود درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ خبر داده و گفتند هیچ شواهدی مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیروزی در این رقابت با روس‌ها تبانی کرده است، وجود ندارد.

با این‌حال آنها مدعی شدند که روسیه از راه تبلیغات رسانه‌ای و گزارش‌های دروغین، به دنبال اعمال نفوذ در انتخابات آمریکا بوده است.

گفتنی است ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکا از سوی دموکرات‌ها و در اعتراض به عدم پیروزی «هیلاری کلینتون» نامزد مورد نظر آنها، مطرح شد.

در ادامه نزاع میان احزاب جمهوریخواه و دموکرات، هر یک از آنها با انتشار گزارش‌هایی جداگانه شواهدی مبنی بر تخلفات انتخاباتی طرف مقابل، ارائه داد. با این‌حال، نتیجه اعلام شده از سوی کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان به عنوان یکی از ۳ گروه تحقیقاتی پیرامون این موضوع، پیروزی نسبتاً بزرگی برای ترامپ محسوب می‌شود.

در همین راستا، وی با انتشار پیامی توییتری، اعلام کرد: بعد از ۱۴ ماه تحقیقات گسترده، کمیته اطلاعاتی مجلس هیچ نشانه‌ای مبنی بر تبانی یا هماهنگی میان ستاد انتخاباتی من و روسیه با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ پیدا نکرد.