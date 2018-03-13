راه یاب ملل سنندج بر سکوی سوم لیگ برتر فوتبال بانوان ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم و دیدار نهایی رقابت های فوتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور روز دوشنبه با قرار گرفتن نماینده کردستان بر جایگاه سوم پایان پذیرفت.

در این هفته از رقابت ها تیم راه یاب ملل سنندج توانست با انجام یک بازی منظم و حساب شده در مقابل تیم همیاری ارومیه قرار گرفت و با نتیجه صفر بر صفر به کار خود پایان دهد.

دختران شایسته فوتبالیست کردستانی با به دست آوردن یک امتیاز بازی، ۴۸ امتیازی شد و برای نخستین بار جایگاه سوم را در رقابت های فوتبال بانوان لیگ برتر باشگاه های کشور تصاحب کردند.

تیم راه یاب ملل سنندج در حالی به این عنوان دست پیدا کرد که توانست در دهمین دوره این رقابت ها در مقابل تیم های مطرح و عنوان دار عرض اندام کند و یک نتیجه خوب و قابل قبول از دیدگاه تمامی کارشناسان فوتبال را به دست آورد.

تیم های راه یاب ملل سنندج، آذرخش تهران، آینده سازان میهن نجف آباد، خیبر خرم آباد، استقلال خوزستان، پالایش گاز ایلام، شهرداری سیرجان، شهرداری بم، ذوب آهن اصفهان، پارس جنوبی جم، فارس و همیاری ارومیه در بیست و دو هفته به صورت رفت و برگشت به مصاف هم رفتند.

در ترکیب تیم راه یاب ملل سنندج، فاطمه صادقی، فاطمه مخدومی، فاطمه اردستانی، فاطمه قاسمی، زهرا حاتم نژاد، زهرا خواجوی، زهرا خدابخشی، زهرا فتاحی فر، زهره جلالی، بینا کریمی، بشرا بنفشی، سرشین کمانگر، سمیه خرمی، رقیه شهبازی، دنیا بندار، هلاله عبدالهی، هستی سهرابی فر، اسرین خالدی و مائده دوجی بازی و نقش آفرینی کردند.

همچنین شرمین رحمتی مدیر فنی، بیان محمودی سرمربی، سروه حیدری و پریسا بهشتی زاد کمک مربی، راشین حمیدی مربی دروازه بانان، سمیه مصطفاپور به عنوان مربی بدنساز نماینده استان کردستان را در این رقابت ها هدایت و همراهی کردند.